El pasado viernes Ivonne Reyes se sentaba en De viernes para conceder la que sin duda ha sido su entrevista más complicada. La venezolana, que en los años 90 fue uno de los rostros más conocidos de la televisión, se encuentra en un momento muy difícil del que está consiguiendo salir gracias a la ayuda de su hijo Alejandro y de sus amigos.

Ivonne relataba en '¡De viernes!' que se encuentra completamente arruinada y que ha habido días en los que ha tenido que trasladarse y comer con tan solo diez euros: "He vuelto a aprender a coger el metro". Y es que tras la pandemia, Ivonne ha ido enlazando negocios fallidos que le han llevado hasta una situación desesperada: "Gasté todo lo que tenía ahorrado enviando a mi hijo a estudiar a los Estados Unidos pensando que lo iba a recuperar, pero no, lo he perdido todo, no tengo cuenta en el banco".

Una de las personas que ha reaccionado a esta demoledora entrevista de Ivonne Reyes es Pepe Navarro. El presentador de 'Crónicas marcianas', programa en el que él y la venezolana trabajaban juntos, se ha pronunciado muy duramente ante los medios: "Esta mujer no está bien. Es normal, vivir con la mentira con la que vive hace imposible tener estabilidad y paz mental (...) Es mierda, es la bazofia más grande del universo". La venezolana, que en los años 90 fue uno de los rostros más conocidos de la televisión, se encuentra en un momento muy difícil del que está consiguiendo salir gracias a la ayuda de su hijo Alejandro: "Me ha demostrado lo maduro que es, se ha puesto él a trabajar para que salgamos adelante, como actor, como camarero, recogiendo aceitunas...".

"Gasté todo lo que tenía ahorrado enviando a mi hijo a estudiar a los Estados Unidos pensando que lo iba a recuperar, pero no, lo he perdido todo, no tengo cuenta en el banco".

Pero este no sería el único problema al que Ivonne Reyes tendría que enfrentarse. Tal y como escribía el periodista Jesús Manuel Ruiz en 'ESdiario', todo podría cambiar en los próximos meses para la venezolana. Este diario ha tenido conocimiento de la existencia de una mujer que conoce al padre biológico del hijo de Pepe Navarro.

Esta confidente aseguraría además que los sobrinos de este hombre estarían dispuestos a ayudar a Pepe Navarro ofreciendo su ADN para que fuese cotejado. Tal y como ha explicado Marisa Martín Blázquez en el porgrama Fiesta de Telecinco, que presenta Emma García las tardes del fin de semana, modificar la versión legal sobre la paternidad de Alejandro ya no es posible, corresponde a Pepe Navarro, pero de ser cierta la información sí se desmontaría la historia de Ivonne R