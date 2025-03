El marido de Isa Pantoja ha revelado su inquietud por haber alcanzado su peso más alto hasta la fecha, a pesar de entrenar y llevar una alimentación equilibrada.

Un peso récord que preocupa a Asraf

Asraf Beno ha recurrido a sus redes sociales para compartir con sus seguidores una preocupación que le ronda la cabeza en los últimos días: su cambio físico. El exmodelo ha publicado una imagen en la que aparece sin camiseta, mostrando su torso, y ha explicado que ha alcanzado los 105,5 kilos, la cifra más alta que ha registrado en la báscula.

A pesar de que en su día sorprendió con su transformación tras perder casi 22 kilos en Supervivientes 2023, ahora ha experimentado un efecto rebote que lo tiene desconcertado. Según el propio Asraf, está haciendo más ejercicio que nunca y lleva una alimentación saludable, pero su peso sigue aumentando. "Nunca había llegado a pesar tanto y la verdad es que no lo entiendo", confesó.

De la extrema delgadez en Supervivientes al aumento de peso

Cuando Asraf Beno salió de Supervivientes, su cambio físico fue impactante: perdió 21,6 kilos y se veía notablemente más delgado. Sin embargo, con el paso de los meses y los cambios en su vida, parece que su rutina se ha visto afectada. Su boda con Isa Pantoja, su luna de miel en África, la compra y reforma de su casa y la espera de su primer hijo en común podrían haber influido en este incremento de peso inesperado.

Lo que más preocupa al exconcursante de La casa fuerte es que este aumento no parece estar relacionado con el desarrollo de masa muscular. "Estoy haciendo deporte, comiendo bien, pero sigo sumando kilos", ha lamentado en redes.

Isa Pantoja, su mayor apoyo en este proceso

Afortunadamente, Asraf no está solo en esta etapa y cuenta con el apoyo incondicional de Isa Pantoja. La hija de Isabel Pantoja, que está en la recta final de su embarazo, también ha decidido mantenerse activa físicamente, por lo que ambos han optado por entrenar juntos para mejorar su condición física.

Isa, quien recientemente reveló que su bebé será un niño, ha mostrado en varias ocasiones su disciplina con el ejercicio durante el embarazo, demostrando que el deporte no solo le ayuda a sentirse mejor, sino que también es una gran motivación para su marido.

No es la primera vez que Asraf se preocupa por su imagen

La inseguridad con su físico no es algo nuevo para Asraf Beno. En 2020, ya confesó en televisión que no siempre estaba conforme con su aspecto y que en ocasiones comía en exceso. "Albertito me malinfluencia mucho y nos pasamos el día comiendo", llegó a bromear en su momento.

Durante su paso por La casa fuerte, Asraf habló abiertamente sobre cómo se veía y fue contundente al confesar que su cuerpo había cambiado para peor. "Estoy con más barriga, tengo peor cuerpo… Me defraudo al verme cómo estoy físicamente", dijo entre lágrimas, dejando claro que su físico es un tema que le ha generado inseguridades a lo largo del tiempo.

Ahora, con su vida completamente renovada y a punto de convertirse en padre, Asraf Beno está decidido a recuperar su mejor versión. Mientras tanto, sigue compartiendo con sus seguidores sus avances y cómo está enfrentando este nuevo desafío personal.