TardeAR ha parado el programa por un motivo rugente relacionado con Supervivientes. Agustín Pantoja no deja de sorprender a la colaboradora de 'Tardear' Leticia Requejo, quien ha interrumpido el programa tras recibir una información en exclusiva sobre el hermano de la tonadillera.

Según le han contado a la periodista, Agustín Pantoja no se pierde el programa de Verónica Dulanto y Frank pero tampoco el de 'Supervivientes'. Tanto es así, que ha llegado a pedir a los seguidores de Isabel Pantoja que voten para expulsar a uno de los concursantes del reality.

Cuando Leticia Requejo se levanta para soltar el 'bombazo' que le acaba de llegar sobre Agustín Pantoja, al equipo de 'Tardear' le invade la curiosidad: "¿Te ha escrito?". "Me encantaría. No, pero mejor", responde ella.

La colaboradora da una pista sobre la información que le acaba de llegar a su móvil: "A Agustín Pantoja le gusta muchísimo 'Supervivientes', lo está viendo tanto como 'Tardear'". Pero, ¿por qué dice los gustos televisivos del hermano de la tonadillera?

"Está movilizando a los clubs de fans de Isabel Pantoja, concretamente a los de Madrid y Barcelona, para gastarse su dinero", continúa diciendo. Pero todo esto tiene un claro motivo: "Ha pedido a las fans de Isabel que echen a Laura Cuevas".

Y es que a Agustín Pantoja le debe estar incomodando tanto todo lo que está contando la superviviente en su paso por el reality que ha tomado la decisión de sacar la carta de los fieles seguidores de la cantante: "Como no le está gustando lo que está contando de su hermana, ha dicho: como yo no me voy a gastar mi dinero que se lo gasten las fans diciendo si queréis tanto a mi hermana, me lo tenéis que demostrar".

Una petición que ocurre a pocas horas de que Anabel Pantoja se haya roto en redes sociales. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja está viviendo una pequeña depresión, más allá de todo lo que lre rodea. Y la culpa la tiene el tiempo. La influencer ha colgado un vídeo en el que aparece llorando y se oye de fondo "una mierda feliz, estoy amargada". Y es que parece que la lluvia está afectando al humor de la sobrina de Isabel Pantoja.

Pero parece que no va a parar. Las lluvias, las tormentas, el viento, las olas y los deshielos pondrán este martes en aviso a 21 provincias en un día en el que Andalucía y Canarias se llevarán la peor parte, con nivel naranja por olas (Cádiz en Andalucía) y chubascos (Granada), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, el resto de avisos por oleaje estará en Almería y Málaga (Andalucía). Además, el resto de avisos por lluvias se registrarán en Castellón, Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana); Sierra de Madrid (Comunidad de Madrid); Cáceres (Extremadura); Tarragona (Cataluña); Albacete, Guadalajara y Toledo (Castilla-La Mancha); Ávila y Segovia (Castilla y León); y Jaén (Andalucía).

Asimismo, estará en aviso por viento Álava (País Vasco); así como la Vertiente cantábrica de Navarra (Comunidad Foral de Navarra) y Burgos (Castilla y León). A su vez, Ávila y Segovia (Castilla y León) tendrán aviso por deshielos.

Así, AEMET avanza que la posición de la baja Laurence en el suroeste peninsular dará lugar a cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con precipitaciones generalizadas, que serán menos frecuentes en el litoral norte peninsular. Durante la primera mitad del día, espera que las lluvias sean localmente fuertes y persistentes en la mitad sur peninsular, aunque el organismo estatal especifica que se irán trasladando hacia el noreste de la Península.

Debido a ello, indica que las mayores acumulaciones de precipitación se prevén en el sureste de Andalucía durante la madrugada y la mañana y por la tarde hasta el final del día en la Comunidad Valenciana, sur de Tarragona y noreste de Cataluña. En este sentido, no descarta que se pueda llegar a alcanzar de forma local acumulados en torno a 80-100 litros por metro cuadrado (l/m2) en toda la jornada en el Pirineo de Girona.

Asimismo, AEMET pronostica acumulaciones significativas en el Sistema Central, donde las precipitaciones serán persistentes durante toda la jornada. Por otro lado, dice que se producirán nevadas abundantes en zonas altas montañosas del norte y sureste al estar la cota entre 1.400/1.800 metros. Mientras, en Canarias, apunta que habrá intervalos nubosos y podría haber algunos chubascos débiles.