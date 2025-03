El matrimonio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva vuelve a estar en el punto de mira después de que la revista 'Diez Minutos' haya publicado unas imágenes del empresario disfrutando de la noche madrileña junto a un amigo y dos chicas con los que cenó en el reservado de un conocido restaurante de la capital.

Una salida sin la marquesa de Griñón en la que se le ha visto de lo más sonriente y relajado, que ha desatado los rumores de crisis en la pareja, puesto que el joven había aparcado su vida nocturna tras su boda con la hija de Isabel Preysler el 8 de julio de 2023.

Mientras la 'reina de corazones' -a la que no se ve en público desde hace meses- ha reaccionado a las informaciones sobre la pareja de una manera sorprendente, dejando de seguir en redes sociales a su yerno, la madre de Íñigo, Carolina Molas, ha asegurado que la pareja está "de maravilla" y nada hay de cierto en su supuesto distanciamiento.

Y ahora ha sido la propia Tamara la que ha dejado claro que siguen tan felices y unidos como el primer día arropando a su marido en día muy especial para él. Después de meses preparándose físicamente con exigentes entrenamientos, el dueño de 'Casa Salesas' ha participado en su primer Ironman en Campeche, México. Y como no podía ser de otro modo, la marquesa ha estado a su lado, animándole durante toda la competición y celebrando orgullosa su logro.

Después de 1,9 kilómetros a nado, 90 kilómetros de bicicleta y 21,1 milómetros de carrera, Íñigo ha terminado la prueba deportiva en un tiempo de 5 horas y 53 minutos, y en la meta esperándole con una bandera de España que ha ondeado sobre sus hombros en los últimos metros la colaboradora de 'El Hormiguero', como el empresario ha compartido en sus redes sociales.

"The award for: number one supporter goes to Tamara Falcó" ("El premio para la seguidora número uno va para Tamara") ha publicado en uno de sus stories de Instagram en el que su mujer le aplaude y le da ánimos en varios momentos de la exigente prueba, tras la que -con su medalla sobre el cuello- han reaparecido juntos posando con una sonrisa de oreja a oreja que refleja que de crisis nada de nada, y que los rumores no han afectado en absoluto a su matrimonio.