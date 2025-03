Terelu Campos continúa regalándonos grandes momentos durante su participación en 'Supervivientes'. Lejos de flaquear o de mostrar signos de abandono -como todos apostaban cuando arrancó la aventura-, la colaboradora se está convirtiendo en la gran protagonista de la edición al mostrar una cara desconocida para la audiencia después de casi cuatro décadas trabajando en televisión.

Tras sincerarse con sus compañeros sobre la faceta de padrazos de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia -al que se ha referido como "el marido de mi hija", desatando las especulaciones acerca de si la pareja se habría dado el 'sí quiero' en secreto tras el nacimiento de su hijo Carlo el pasado 6 de diciembre- y confesar que "ardería España" si se supiese con los hombres con los que ha estado, Terelu se ha animado a participar en una de las pruebas de la "liga de los Dioses".

A pesar de que no tendría por qué hacerlo al no ser concursante de pleno derecho sino 'fantasma del futuro' -hasta que supere los 21 días que su hermana Carmen Borrego estuvo en Los Cayos Cochinos- la hija de María Teresa Campos ha querido ponerse a prueba y atreverse con uno de los juegos de recompensa que han tenido lugar durante la gala de 'Conexión Honduras' este domingo.

Las condiciones de Terelu Campos en "Supervivientes" y el durísimo comentario de Carmen Lomana

Terelu no sólo saltó desde el helicóptero a la altura más baja de la historia del reality de supervivencia, sino que también dispone de pruebas a la carta, por lo que puede elegir cuáles hacer sin que esto conlleve ninguna penalización. Además, puede abandonar el reality cuando quiera sin sanción económica, algo que no les sucede al resto de participantes, que, en caso de abandonar repentinamente, tendrían que pagar una importante multa.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los espectadores fue la concesión que reveló Belén Esteban: mientras que el resto no tienen permitido fumar durante el programa, Terelu pidió en el contrato poder fumar en la isla.

Carmen Lomana se ha pronunciado sobre este entuerto en 'Las mañanas de KISS', donde ha dado su opinión más sincera sobre los privilegios de los que goza la presentadora y también sobre su estado actual tras llegar a Cayos Cochinos. Respecto a la información desvelada por Belén Esteban, la colaboradora de televisión no ha puesto en duda la condición impuesta por la hija de María Teresa Campos: "Claro que me lo creo. No me parece bien", ha asegurado Lomana sobre estos privilegios de los que dispone la hermana de Carmen Borrego, antes de pasar a comentar su actual estado físico.

"¿Tú has visto las ojeras que tiene Terelu? Está machacada de no haberse cuidado porque Terelu era ideal y tampoco es tan mayor", ha reconocido la colaboradora explicando que a partir de los 60 años es cuando se comienzan a notar "los efectos de la vida que has llevado".

"Terelu ha bebido todo lo que quería, y ha hecho muy bien si quería; ha fumado como loca y no se ha privado de nada", ha aseverado.

Para la socialité, el paso de la Campos por Honduras podría haber sido la oportunidad perfecta para decir adiós a un vicio como el alcohol: "Ahora podía haber aprovechado para estar en la isla, desintoxicarse de todo, de alcohol, de tabaco... Que no digo que sea alcohólica, pero aunque sean cervezas... y veo que no".