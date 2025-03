Hace un mes, mientras José María Almoguera se encontraba concursando en 'GH Dúo', su exmujer Paola Olmedo se convertía en noticia tras salir a la luz que se había sometido a una compleja operación estética maxilofacial para cambiar completamente el aspecto de sus encías y su mandíbula y acabar no solo con un aspecto de su físico que le acomplejaba profundamente desde que saltó a la fama por su relación con el hijo de Carmen Borrego, sino también con un importante problema de salud puesto que esta dolencia le afectaba al estómago, a la garganta y a la audición.

Una complicada intervención para reposicionar tanto el maxilar superior como el inferior, realizada por tres cirujanos durante casi siete horas, y en la que además de reconstruir su mandíbula tuvieron que retocar otras partes de su rostro como la nariz, como la esteticien explica este miércoles en su reaparición en la portada de 'Lecturas' en pleno proceso de recuperación.

Y es que aunque todavía arrastra secuelas de la operación, Paola ha querido mostrar al mundo su nuevo aspecto y revelar cómo se siente tras haber dado el paso más importante de su vida: "Han tenido que retocarme todo y no me reconozco. Lo de la nariz no me lo esperaba, no me esperaba tanto cambio, es muy brusco. No hay marcha atrás" desvela en la exclusiva.