La clave de que El Rosco de Pasapalabra entre Manu y Rosa sea cada día más emocionante es que el nivel de exigencia entre los dos es máximo en cada duelo. Ha quedado demostrado en este cara a cara que ninguno puede cantar victoria hasta el final, por muy bien que parezca que lo esté haciendo durante la prueba.

En el caso de Manu, ha protagonizado una primera vuelta sensacional. La ha completado en sólo cinco turnos, el mejor de siete aciertos al arrancar, y con un balance de 21 letras en verde y ningún fallo. Con estas buenas sensaciones, ha decidido pasar a ser espectador de la reacción de su rival.

Rosa ha comenzado con más de medio minuto de desventaja respecto a Manu. No ha sido la mejor tarde de la gallega durante el resto de juegos, y eso que Pepa Rus ha conseguido salvarla durante el ¿Dónde Están?. “Voy a llorar”, ha comentado la actriz al completar el panel, reconociendo la tensión que especialmente los invitados pasan en esta prueba Sin embargo, Rosa ha ido creciéndose en esa adversidad. Concentrada, ha ido remontando hasta empatar e, incluso, superar a Manu. Cuando ha llegado a 22 aciertos, casi al límite de su tiempo, se ha plantado. No tenía opciones para luchar por el bote de 1.366.000 euros, pero sí había dejado acorralado a su rival, obligado ahora a arriesgar para evitar la próxima Silla Azul.

Pero finalmente ha sido Manu el que ha tendrá que ir a la temida prueba inicial del programa. Rosa ha ganado un nuevo programa y ha sumado 1.200 euros más a su cuenta personal. Está claro que la racha de la gallega es increíble.

Pero, hablando de silla azul, precisamente Manu ha tenido que enfrentarse una vez más a ella. Yn lo ha hecho contra Manuela, una andaluza que ha confesado que ve el programa desde siempre y que juega con su marido."Yo soy mejor que él", ha contado. Incluso ha dejado a Roberto Leal sorprendido al confesar que, cuando "no puedo ver el programa, me lo pongo a la 1.00 o a las 2.00. Mi marido me dice que estoy enferma", ha bromeado la aspirante.

Pese al sueño de Manuela, Manuel se ha impuesto en la silla azul, recuperando su puesto en el programa y luchando por una nueva oportunidad d ecinvertitse en millomnaria al conquistar el ansiado bote.