La actitud de Anabel Pantoja en su última visita a Madrid no ha dejado indiferente a nadie, y mucho menos a Carmen Lomana, quien ha arremetido con dureza contra la sobrina de Isabel Pantoja por su trato a la prensa. “Tiene cara de amargada”, afirmó sin tapujos en Espejo Público, dejando claro que no aprueba la actitud distante de la influencer con los reporteros que intentaban cubrir su estancia en la capital.

La socialité no tuvo reparo en calificar como “despreciable” el comportamiento de Anabel Pantoja hacia los medios de comunicación, especialmente después de que esta evitara responder a las preguntas sobre su viaje y su situación actual. Mientras algunos colaboradores del programa de Antena 3 justificaban su actitud por la presión del proceso judicial en el que está inmersa, Carmen Lomana no quiso aceptar esta excusa, asegurando que eso no es motivo suficiente para tratar con desdén a los periodistas que solo están haciendo su trabajo.

Su comunicado: "Qué pena, y que borde soy con la prensa.

Lo que no se muestra, el los programas de TV, es que llevaban toda la mañana grabando el interior del camión con todas mis pertenencias, a personas que vinieron ayudarme anónimas, en el balcón limpiando... En mi redes, saco lo que me apetece a mí, y no lo que decidan las cámaras.

Sí soy simpática y agradable con esta empresa maravillosa con la cual NO ME HA PAGADO. Siento por la prensa que está en la puerta, pero si me respetan yo respeto.

Por supuesto yo cuento ya con la respuesta, de todos los que están sentados trabajando que tienen que comentar por ejemplo Mi Mudanza dirán que todo esto es una absoluta mentira.

Lo que nunca se ve de los seguimientos por la calle, son como abordan les da absolutamente igual que estés teniendo una conversación con alguien, saliendo del súper con las compras, hablando por teléfono.. todo lo que graban (aunque luego lo no se emita) las cámaras tienen imágenes de mi familia, casa, matrículas, absolutamente de todo Por supuesto no toda la prensa de la calle es así, hay gente que se ciñe a su trabajo y a respetar.

Pero yo sin estar ahí sentada trabajando, también estoy en mi derecho de hablar de mi noticia.

Pero yo y todos los testigos que había allí lo vieron.

Así que los comportamientos de las personas tienen todos un por qué Solo que es muy fácil decir que: prepotente, que borde, con ellos no habla porque no cobra.."

"Lo que es muy difícil es generalizar, lo siento Anabel Pantoja, no, no se puede generalizar", decía Ana Rosa esta mañana en El porgrama de Ana Rosa. Cree que hasta donde ella sabe nadie la ha insultado y le recuerda el papel de la prensa a pie de calle: "Ella tiene que entender que los que están haciendo la calle también lo tienen muy complicado".

Por su parte, en Ni que fuéramos shh, Kiko Matamoros se ha mostrado muy crítico con la actitud de Pantoja, diciendo que "Las Campos son unas santas comparadas con ella". Belén Esteban, íntima amiga de Anabel, ha declarado que "no ha estad bien lo que ha hecho. Peor no la vamos a fustigar".