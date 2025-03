Pepe Navarro se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para hablar abiertamente sobre la guerra que tiene abierta con Ivonne Reyes por la paternidad de su hijo, Alejandro Reyes. Dispuesto a contar la verdad como nunca antes, el comunicador confesaba que "ya no me duele" todo lo que habla la colaboradora de él.

El presentador de televisión ha comenzado su intervención anunciando que "ese niño que ahora tiene 25 años podría tranquilamente saber quién es su padre, que no soy yo, pero hay que vivir... hay que ganar dinero y hay que hacer espectáculo", iniciando así su entrevista.

Pepe dejaba claro que "ella sabe que es mentira, sabe que el hijo no es mío" porque "ella me hizo las pruebas porque no estaba segura de que yo fuera el padre" y también aseguraba que ahora no habla de este tema porque "ya no vende".

"¿Qué va a decir de algo que no es cierto? Lleva mintiendo permanentemente, mintió en el juicio, le mintió a la jueza, mintió hasta con su edad" relataba el invitado al programa... Sin embargo, en cuanto a si sabe quién es el supuesto padre biológico del joven, Pepe contestaba "eso hay que preguntárselo a ella, a mí me han venido como cinco o seis personas que me han dicho que saben quién es el padre".

Pepe ha fechado su relación con Ivonne entre los años 95-97, cuando él estaba casado con Eva Zaldívar, pero ha dejado claro que solo mantuvo relaciones íntimas en esos años, no posteriormente, ya que a partir de ese año dejan de tener relación.

Fue en el año 99 cuando se reencuentran, pero "con meras conversaciones" y es entonces "cuando ella se queda embarazada, pero yo no tengo nada que ver con eso". Ese año, estando en su casa comiendo "me dijo 'oye, estoy embaraza' y yo le pregunté si lo quería tener". "Me dijo ella misma que estaba embarazada. Estábamos en su casa comiendo y me lo soltó. Yo lo primero que le pregunté fue si lo quería tener, no le pregunté si era mío porque a mí eso no me incumbía, yo sabía perfectamente que mío no era. Luego ella por la calle empezó a decir que el padre era yo, pero a mí nunca me dijo nada".

Ivonne nunca le dijo en privado que él era el padre del niño que esperaba, se enteró más tarde al escuchar las declaraciones de ella en los medios de comunicación. Tan buena relación tenía entonces con ella que planteó en Antena Tres un programa para que Ivonne tuviera trabajo y posibles para afrontar ese embarazo.

Él le pidió que no le contara a nadie que estaba embarazada para que el proyecto siguiese adelante, pero a los días vio en una portada de revista el siguiente titular: 'Ivonne Reyes, embarazada'. A raíz de ese momento, cortó la relación con él.

Aunque nunca le comunicó que según ella era el padre, sí que pasados los años le dijo que se hiciera la prueba y "es cuando ella le dice a una amiga de hacerme una pequeña trampa para sacarme ADN". "Cuando ella queda embarazada tiene dos relaciones, el novio y un tal Chema... y un tercero, que debe ser el padre", apuntaba Navarro.

Pero... ¿entonces por qué no se hizo las pruebas de ADN durante el juicio? Pepe no se hace la prueba "porque quería que demostrase que teníamos una relación" ya que la demanda de Ivonne carecía de principio de prueba y se acogió a eso, además de a su derecho de no realizársela. Eso sí, aseguraba que "fue un error".

Contacto con Alejandro

l presentador le ha contado a los colaboradores del programa que en cierto momento llegó a tener contacto con Alejandro y que incluso llegaron a concertar una cita para conocerse en persona y hablar. Finalmente, la propia Ivonne intervenía (tal y como ha mostrado Pepe Navarro con unos correos electrónicos) y cancelaba la quedada:

"Yo en un determinado momento me acerqué a ese chaval para hablar con él, porque él no tiene culpa de nada y yo quería que él supiera la verdad, que yo no era su padre. En un principio ella lo permite pero luego lo impide, no sé por qué. Esa mujer ha estado diciendo que yo no me presenté a la cita y aquí os muestro que eso no es así".