A caballo entre su casa de Arguineguín (Gran Canaria), Sevilla y Córdoba desde que nació su hija Alma, Anabel Pantoja ha tomado una importante decisión, cerrar su etapa en Madrid. Después de varios años con un piso alquilado en el centro de la capital, en el que apenas ha estado en el último año, la influencer dice adiós a la capital definitivamente.

Acompañada por su madre Merchi Bernal y uno de sus mejores amigos de Sevilla, la sobrina de Isabel Pantoja ha hecho la mudanza este miércoles, vaciando completamente el que fue su hogar para ahorrarse un dinero que estaba gastando mes a mes sin necesidad al no haber pisado Madrid desde que se instaló en la isla canaria el pasado verano por lo avanzado de su embarazo.

Dos camiones de mudanzas abandonaban el lugar con todo tipo de enseres personales de Anabel. Un colchón y un canapé, diversos muebles, objetos de baño y numerosas cajas que se han repartido para irse directamente tanto a Arguineguín como a la casa de su madre en Sevilla.

Tras supervisar el traslado de sus cosas, la creadora de contenido disfrutaba de una comida en un conocido restaurante cercano a la Gran Vía madrileña con Merchi y su amigo, y más seria y esquiva que nunca no ha disimulado su enfado por las preguntas de la prensa sobre su mudanza y el estado de salud de su hija Alma, de la que se ha separado por primera vez para vaciar el piso lo más rápido posible.

Una jornada de lo más ajetreada que terminaba con Anabel regresando a su ya excasa para recoger sus últimas pertenencias antes de regresar con su pequeña y su novio, David Rodríguez, que no la ha acompañado en esta ocasión a pesar de que dejando claro que están tan unidos como siempre, le dedicó un precioso mensaje en redes sociales para felicitarle en su primer Día del Padre.

Cargada con varias maletas y bolsas con ropa que transportó con la ayuda de su madre y su amigo, la prima de Kiko Rivera abandonaba por última vez el que ha sido su refugio en la capital los últimos años visiblemente malhumorada y sin decir ni siquiera "hola" a la prensa, mostrando su cara más soberbia y altiva en su adiós definitivo a Madrid.

Ahora, Anabel Pantoja dice adiós la Península junto a su hija tal y como ha publicado en sus stories de Instagram para volver a Arguineguín. Precisamente, después del vuelo, Pantoja ha mostrado otra imagen de su terraza donde ponía la palabra "Fin".

Por su parte, su pareja y padre de Alma, David Rodríguez, sigue su día a día sin querer desvelar cómo se encuentra en el marco de la investigación en la que están sumergidos.

Centrado en su trabajo a pesar de la delicada situación en la que se encuentran cuando todavía no ha habido ninguna resolución judicial, David se ha dejado ver abandonando la clínica en la que trabaja en Córdoba sin hacer declaraciones acerca de si han arreglado su defensa con los abogados a los que han recurrido.

Anabel ha vuelto a utilizar las redes sociales para explicar porqué la vemos malhumorada ante las cámaras de la prensa... y para desvelar también porqué no hace ninguna declaración cuando le preguntan por la calle.

La influencer no está de acuerdo con las formas de los profesionales, no entiende que su vida cause interés y mucho menos que se la grabe en Madrid haciendo la mudanza cuando ella misma lo ha contado por redes sociales.

Anabel asegura que las formas no son las correctas y que muchos reporteros y cámaras la abordan sin delicadeza... sin embargo, cuando tiene que recurrir a los medios para exponer su boda, su embarazo, dar alguna entrevista o aparecer en algún programa de televisión, no tiene ese problema.