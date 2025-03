Joaquín Padilla sigue al frente de la banda en la edición diaria de La ruelta de la suerte, pero el cantante es todo un terreno que no para y un sinfín de proyectos.

Uno de los proyectos más conocidos de Padilla, que se dio a conocer como el cantante de Iguana Tango, es el dueto que actualmente conforma con su mujer. 'Entrelazados' es un proyecto en el que ambos participan desde diciembre del año 2019, aunque después le siguió un año de pausa y de cancelación de la gira que tenían programada. Su historia de amor está marcada por la casualidad, tal y como algunos de ellos muestran: "Con 12 años de diferencia a Chus le tocó concursar también en el equipo azul como a mí en esta ocasión en Pasapalabra. ¿No es eso estar entrelazados?".

Además, es el creador de la ópera-rock "Legado de una tragedia", en la que contó con las voces e instrumentos de varios músicos de renombre del rock y heavy en España.

De hecho, a través de la cuenta de esa marca, ha querido emitir un sincero comunicado con motivo de lo ocurrido en el último concierto de la banda española de heavy, Saurom.

"Esta mañana he tenido una pequeña charla con mi niño interior. Le he abrazado fuerte y le he dado las gracias. Gracias porque cuando tenía 10 o 12 años e iba al colegio con la carpeta forrada de fotos de bandas de rock, soñó muy fuerte con tener su propio grupo, con subirse un escenario… y cuando lo logró no dejó de soñar y soñó un poquito más alto, con grabar algún día una maqueta con sus propias canciones, y luego con tener su propio disco. Y aunque mucha gente intentaba desanimarle, intentaba decirle que no merecía la pena soñar tan alto, él se mantuvo fuerte, con sus momentos de duda porque es humano, pero siempre firme en su deseo de perseguir sus sueños. Décadas después hoy sigue a mi lado cogiéndome de la mano cuando vienen días de tormenta y diciéndome hemos llegado hasta aquí y vamos a seguir andando. No sabemos dónde está el final del camino pero continuaremos andando, siempre, juntos. Anoche estuve cantando con mis amigos @saurom_oficial en @movistararenaes en Madrid. Cuando les miraba a los ojos entre bambalinas antes de salir al escenario pude ver a sus niños que alguna vez también habían soñado en llenar un recinto tan mítico como ese, tener un público tan fiel y tan entregado y de haber hecho historia en el mundo de la música. Lo que consiguieron SAUROM ayer fue una barbaridad, un reconocimiento merecido a tantos años de lucha, de trabajo, de esfuerzo, y sobretodo de seguir soñando. Ayer SAUROM hicieron algo por todos los que seguimos creyendo los sueños, y seguro que van a ser inspiración para mucha gente. Gracias Migue, Narci, Antonio, Jose, Raul y Santi por permitirme acompañaros en un día tan especial y dejar que mi niño interior jugara con los vuestros en el mejor parque de juegos que hay… el escenario. You may say I’m a Dreamer… … but I’m not the only one Mañana os hablaré de los amigos con los que compartí camerino…".

Unas bonitas palabras a las que han respondido desde la banda. "Muchísimas gracias por tus palabras, fue un orgullo y un placer tenerte con nosotros en el escenario, tus palabras nos han emocionado mucho y esperamos tenerte con nosotros muy pronto de nuevo. Un fuerte abrazo y que Zaluster te guíe y te proteja".