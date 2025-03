"Contiene la ‘x’, en las repúblicas de Venecia y Génova, príncipe o magistrado supremo", decía Roberto Leal. "Dux", contestaba mientras se hacía el silencio. "Siiiiii", respondía eufórico el presentador. El concursante ha estallado en un grito de euforia y no ha podido contener la emoción abrazándose a Roberto Leal entre lágrimas.

Un increíble momento en el que Pablo Díaz completaba ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’ ante la emoción de su equipo y llevándose un bote de 1.828.000 euros.

Al día siguiente, Roberto Leal compartía el vídeo de cómo había vivido él ese momento: "Cuando muchos me preguntabais ayer qué sentí en ese momento... Era esto".

Unas palabras a las que contestaba el propio Pablo. "Nunca me cansaré de decirlo. Eres el mejor presentador que hay en toda la televisión y además de eso, una de las mejores personas del mundo. Ni 50 botes como el de ayer me harían sentir lo que me hizo sentir tu abrazo. Eres enorme Roberto. Gracias". Incluso otros famosos que han pasado por el plató de Pasapalabra, como Lidia San José, celebraban la emoción de Leal. "Emocionante ver cómo te alegras. Eres la imagen de lo que luego sentimos el público en casa".