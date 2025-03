Cuatro prepara ‘Mis raíces’, un nuevo espacio en el que Isabel Jiménez dará a conocer facetas desconocidas de los famosos que protagonizarán cada entrega.

La presentadora se adentrará en su entorno más personal para descubrir sus orígenes, sus motivaciones y sus principios más íntimos, con los testimonios de personas esenciales en sus vidas como abuelos, padres, hijos y amigos.

Realizado en colaboración con La Coproductora y NSN, ‘Mis raíces’ se encuentra actualmente en fase de preproducción.

De hecho, Isabel Jiménez ha mostrado a través de su cuenta oficial de Instagram varios coletazos de lo que será su nuevo programa. Jiménez acaba de estar en Asturias grabando parte de este proyecto y ha subido imágenes donde se la puede ver por Gijón y otros puntos de la geografía regional.

"Qué bonito es escuchar, conversar y aprender de otras vidas... Esta semana terminamos de rodar la primera temporada. Agradecida y feliz. Deseando que descubráis las Raíces de todos estos personajes. Larga vida a Mis Raíces!"

Isabel Jiménez ha vivido importantes acontecimientos en su carrera profesional en los últimos meses. La salida de su compañero David Cantero de 'Informativos Telecinco' marcó un antes y un después en su trayectoria. Juntos compartieron más de 12 años en la edición del mediodía, y su despedida estuvo cargada de emoción: "Querido David... mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi todo en estos más de doce años... te quiero tanto y te voy a echar tanto de menos. Nos lo hemos bailado todo, incluso la vida. Siempre serás mi marido televisivo", escribió Jiménez en sus redes sociales.

Además, su talento ha sido reconocido con el Premio Ondas 2024 a la Mejor Presentadora de Televisión, un galardón que compartió con Marta Reyero. Durante la ceremonia, la periodista almeriense se mostró emocionada y agradecida, destacando la relevancia del periodismo en la sociedad actual. Sobre su futuro en la televisión, Isabel afirmó que, aunque no se ve presentando un reality, ya ha comenzado a adentrarse en el mundo del entretenimiento y no cerraría puertas a nuevas oportunidades. "Nunca diría que no a nada", aseguró con una sonrisa cómplice.

En exclusiva para Outdorr, concedió una entrevista en la que habló sobre su carrera, sus referentes en la televisión y sus nuevas incursiones en el entretenimiento.

Jiménez no dudó en destacar a Mercedes Milá como su presentadora de reality shows favorita, asegurando que es "la reina de 'Gran Hermano'". Además, nos contó una anécdota muy divertida que vivió con la icónica periodista durante la presentación de una gala del 8M.