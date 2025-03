Alejandra Rubio ha cumplido este lunes 24 de marzo 25 años. Una fecha muy especial en la que, lejos de organizar una gran fiesta -puede ser que esté esperando al regreso de Terelu Campos de 'Supervivientes' tras abandonar el reality este domingo- para celebrar esta cifra redonda, ha preferido soplar las velas en la intimidad acompañada tan solo por su novio, Carlo Costanzia, y su hijo Carlo Jr., de 3 meses.

Despejando su agenda de compromisos profesionales para no tener que separarse de sus chicos en su cumpleaños -de hecho, a muchos ha llamado la atención que no colaborase este lunes en 'Vamos a ver' para comentar la marcha de su madre del reality tras 17 días en Honduras- la nieta de María Teresa Campos no se ha dejado ver ante las cámaras que aguardaban a las puertas de su domicilio para felicitarla, apostando por la discreción en un día inolvidable del que sin embargo sí ha publicado varias imágenes en redes sociales.

Demostrando lo enamorado que está de Alejandra, el italiano se ha esmerado al máximo para dejarla sin palabras en esta fecha tan señalada. Intentando que no se notase la ausencia de alguien tan importante para su novia como Terelu, ha decorado su casa con un cartel de 'Felicidades', colocando a su perrita Mía un gorrito de fiesta en color rosa, a juego con los globos que han presidido la celebración (Lo que no sabemos es si el propio Carlo llevaría otro, ya que la influencer no ha publicado ninguna instantánea de su novio en el álbum que ha compartido sobre su cumpleaños).

Lo que sí hemos podido ver es la cantidad de regalos que el actor le ha hecho en su día; un ramo de flores, un libro, una bolsa en color rosa de la firma Swarovski -que suponemos que contendría alguna joya-; un pequeño trofeo a la "mejor madre" y un sobre en el que se puede leer "la mejor mamá del mundo", entre otros detalles con los que el protagonista de 'Toy Boy' ha conseguido dejar sin palabras a su novia y destacar, en un día tan especial, su faceta de madre del pequeño Carlo por encima de todas las cosas.