Aunque el empate en Pasapalabra es el resultado menos habitual en los duelos entre Manu y Rosa en El Rosco, se han dado las circunstancias para que se haya producido en su nuevo cara a cara. Luchando por un bote de 1.390.000 euros, los dos concursantes han protagonizado una prueba muy igualada, poniendo el broche a un programa marcado por las anécdotas de los invitados, como el talento de Elena Rivera para cantar copla en La Pista.

Manu, con una ventaja de cinco segundos, ha comenzado El Rosco, aunque Rosa ha tenido un mejor arranque, con un parcial de 1-7. Ha sido un constante toma y daca en el que se ha colado, entre las preguntas para la coruñesa, un curioso guiño a los hermanos Julio y Patxi Salinas. Cuando Roberto Leal le ha leído el enunciado de la Y, ella ha optado por pasar pero les ha sonreído sabiendo que ellos tenían clara la respuesta.

Los dos concursantes han llegado casi a la par al final de la primera vuelta, con Manu un paso por delante. La ha completado con 18 aciertos, sumando dos más en ese mismo turno y otros dos en uno posterior. Con esas 22 letras en verde, ha optado por plantarse pese a tener aún más de veinte segundos de juego.

Toda la presión ha recaído entonces en Rosa, que necesitaba cuatro respuestas correctas para empatar. Apurando bien su tiempo, ha alcanzado el listón que necesitaba.

Pero antes del rosco, Manu ha tenido que medirse a la silla azul de Pasapalabra. Una prueba que parece un paso rutinario pero que ha traído más cola de la esperada. Y si no, que se lo digan a Nacho Mangut, leyenda del conurso y un nombre propio llamado a hacer historia en su duelo contra Manu. Pero el destino se interpuso en su camino al éxito.

Con incredulidad, con sorpresa, con tristeza, así se ha vivía la despedida de Nacho Mangut en Pasapalabra un 31 de octubre de 2024. El extremeño quedaba eliminado en la Silla Azul, poniendo fin a su nueva oportunidad en el concurso después de 59 programas. Se llevaba un premio acumulado de 44.400 euros, pero se quedabba con la espinita de marcharse otra vez sin completar El Rosco y ganar el bote. Daba su relevo a Alberto, un zamorano que juagaba mucha inteligenci, y quesolo aguantó 10 programas defendiendo el puesto.

“Estoy contento con lo que he hecho, considero que me he preparado lo mejor posible y lo he hecho lo mejor que he podido”, reconocía visiblemente triste Mangut, subrayando que “así es el juego”. También era evidente la emoción de Manu, que ha querido acercarse a su hasta ahora compañero para abrazarle. “Se generan muchas cosas bonitas que no se ven detrás de la pantalla”, ha comentado Roberto tras este gesto.

Manu ha querido destacar que “Nacho, aparte de un concursante excelente, es una grandísima persona”. “Me da pena”, afirmaba sobre este duelo que ha llegado a su fin. Nacho no podía esconder un sentimiento de decepción: “Más no he podido estudiar, más no he podido hacer, la gente que me conoce cercanamente sabe lo en serio que me lo he tomado pero en Pasapalabra hay cosas que no dependen de uno mismo”. Sin embargo, se fue con la cabeza bien alta y eso se lo señaló el presentador: “Fuiste para mí el primero y lo vas a seguir siendo siempre".