Aunque el empate en Pasapalabra es el resultado menos habitual en los duelos entre Manu y Rosa en El Rosco, se han dado las circunstancias para que se haya producido en su nuevo cara a cara. Luchando por un bote de 1.390.000 euros, los dos concursantes han protagonizado una prueba muy igualada, poniendo el broche a un programa marcado por las anécdotas de los invitados, como el talento de Elena Rivera para cantar copla en La Pista.

Manu, con una ventaja de cinco segundos, ha comenzado El Rosco, aunque Rosa ha tenido un mejor arranque, con un parcial de 1-7. Ha sido un constante toma y daca en el que se ha colado, entre las preguntas para la coruñesa, un curioso guiño a los hermanos Julio y Patxi Salinas. Cuando Roberto Leal le ha leído el enunciado de la Y, ella ha optado por pasar pero les ha sonreído sabiendo que ellos tenían clara la respuesta.

Los dos concursantes han llegado casi a la par al final de la primera vuelta, con Manu un paso por delante. La ha completado con 18 aciertos, sumando dos más en ese mismo turno y otros dos en uno posterior. Con esas 22 letras en verde, ha optado por plantarse pese a tener aún más de veinte segundos de juego.

Toda la presión ha recaído entonces en Rosa, que necesitaba cuatro respuestas correctas para empatar. Apurando bien su tiempo, ha alcanzado el listón que necesitaba.

Pero antes del rosco, Manu ha tenido que medirse a la silla azul de Pasapalabra. Lo ha hecho contra Isaac, aunque finalmente el madrileño se ha impuesto en el rosco.

En el programa de hoy, Manu y Rosa se despiden de sus acompañantes durante estos días. Una de ellas, Nerea Garmendia, sorprendía a su llegada. Roberto Leal lo ha preguntado primero y lo ha exclamado después: “¡Cómo estás!”. Así ha dado la bienvenida a Nerea Garmendia, que ha regresado “muy feliz” al programa. De hecho, puede tratarse de su visita más especial y se ha puesto de pie para evidenciar el motivo: “Somos dos”.

La actriz ha regresado embarazada y, de hecho, a punto de dar a luz. “Igual el tercer programa ya está aquí pidiendo derechos de imagen”, ha bromeado. Quizá también se convierta en amuleto para Rosa, que quiere recuperar el color naranja de ganadora tras el último empate en El Rosco.

“Me hace muchísima ilusión venir embarazada”, ha asegurado Nerea. La invitada ha comentado que siente Pasapalabra como su casa, por lo que este nuevo “miembro de la familia” tenía que estar también en el programa.

En su último programa, presentador e invitada hablaban sobre lo curioso que va a ser que la próxima vez que venga Nera, ya será mamá. "En el próximo Pasapalabra ya tendré otro corazón fuera de mi cuerpo. Además, lo estaba comentando antes, yo he venido a Paspalabra con el pelo largo, corto, rubio, pelirrojo... Pero nunca he venido embarazada. Esto ha sido súperespeciall y mira que me voy a poner a llorar", comentaba divertida la actriz.