Continúa la guerra entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes por la paternidad de Alejandro Reyes. El conflicto entre ambos va cumplir 24 años, pero parece ser que no tiene intención de cesar tras el comunicado que lanzó la venezolana en sus redes sociales.

En él, aseguró que el mítico presentador de televisión es el padre de Alejandro Reyes. Dijo que ya estaba cansada de que siempre se hablase de él como su 'presunto hijo', y lo demostró con una resolución judicial del año 2010. Aquí se reconocía bajo un documento legal que Navarro era su "padre biológico".

Han pasado 25 años desde el nacimiento de Alejandro Reyes. Sin embargo, la polémica sobre quién es su padre biológico continúa. Así lo demostró Pepe Navarro en el plató de '¡De viernes!', al reiterar nuevamente que la paternidad del hijo de Ivonne Reyes no le pertenece y mostrando a la audiencia numerosos correos y mensajes que la presentadora le mandaba en aquella época.

En esta misma entrevista, el que fue presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississipi' reconoció que cinco o seis personas se habían puesto en contacto con él para decirle que sabían quién era el padre. Una información que también ha llegado a 'Tardear' y la cual han estado investigando, aunque el programa se ha visto obligado a paralizarla tras la petición de la propia persona que dice ser el progenitor de Alejandro Reyes. Según ha contado Paula Pastor, subdirectora del espacio presentador por Frank Blanco y Verónica Dulanto, este individuo tendría entre 55 y 60 años y vive en Santander. Las fuentes contactadas afirman que el hombre se habría mudado a la capital cántabra para trabajar en el Ayuntamiento de la ciudad, ya que era bombero allí. Pero, ¿Cómo conoció a Ivonne Reyes?

Pastor, en base a las informaciones recabadas, asegura que la venezolana se trasladó un verano a Santander y que fue allí donde dio con el individuo. Más tarde, el mismo hombre se habría trasladado a Madrid para ser entrenador personal de tenis para famosos, siendo Ivonne Reyes una de sus clientas. Como decimos, el hombre ha dado una orden estricta a su entorno para que no se desvele su identidad.

Tras la entrevista que ofreció en De viernes, Pepe Navarro confirmó que "mi familia y yo estamos tranquilos, pero yo creo que Alejandro, quien tendría que tener protagonismo, lo necesita", haciendo referencia a saber de una vez por todas quién es su padre. Sin embargo, el comunicador explicó que "hay una razón" por la que quizás no quiere hacerse las pruebas de ADN, que "él ya sabe que no soy el padre", por lo que Pepe se imagina que "está más interesado en saber quién podría ser el posible padre y eso es una cuestión que solo sabe su madre".

En ese sentido, Pepe tiene la certeza de que Ivonne "seguirá mintiendo, seguirá" pero le advertía que "cuanto más mienta, peor va a estar, que siga... y estará cada día peor".

Además, dejó claro que no tiene miedo a una posible demanda por parte de la modelo por dudar de la paternidad que le otorga una sentencia: "Que me demande, ¿eh? Si no hay problema, que me demande... ¿por qué me va a demandar?".