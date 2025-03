Después de más de 200 programas en Pasapalabra, Manu sigue regalando un momento mágico cuando tiene que despedir a los invitados de Pasapalabra. Consigue convertir un momento agridulce en uno completamente emotivo y divertido gracias a un poema que ya ha convertido en tradición. En esta ocasión, lo han comprobado Nerea Garmendia, Elena Rivera y los hermanos Julio y Patxi Salinas.

El concursante madrileño les ha dedicado sus versos con sus ingeniosos juegos de palabras. Los cuatro invitados han aplaudido este regalo pero, sin duda, la más emocionada ha sido Nerea, hasta el punto de que no ha podido evitar las lágrimas. “Es que no puedes decirme estas cosas, que estoy a punto de parir”, ha comentado emocionada.

Sin duda, ha sido la visita más especial de Nerea a Pasapalabra, que aseguró: “Me hace muchísima ilusión venir embarazada”. La próxima vez regresará ya para contarnos cómo lleva su maternidad. De momento, se lleva el dulce sabor que le ha dejado el poema de Manu.

Después, ha comenzado la lucha por el rosco. Rosa podría haberse conformado con el empate con Manu. Sin embargo, ha tenido un golpe de inspiración y eso nunca hay que desperdiciarlo en El Rosco.

El duelo ha vuelto a constatar que el factor tiempo no siempre es determinante. Manu, que ha comenzado con una ventaja de más de medio minuto, le ha puesto velocidad a su primera vuelta y la ha completado en sólo cinco turnos con 20 aciertos. Rosa, sin prisa pero sin pausa, ha conseguido darle caza a su rival e igualar el marcador.

Los dos concursantes han sacado otro as para empatar con 21 letras en verde y sin fallos. Tras un rato de dudas y de respeto entre los dos atriles, Rosa ha decidido arriesgar. “Voy a tirar algo, no estoy seguro pero es lo que me ha venido”, ha comentado a Roberto Leal.

Finalmente, rosa se ha impuesto en el rosco obligando a Manu a caer en la silla azul. Rosa lleva una racha espectacular en Paspalabra. La gallega está imparable y, o ha empatado con Manu en el rosco o le ha ganado en sus últimos duelos, evitando de esta manera caer en la temida silla azul.