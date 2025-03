Pasapalabra arrasa con su duelo entre Manu y Rosa. Aunque el empate en Pasapalabra es el resultado menos habitual en los duelos entre Manu y Rosa en El Rosco, se han dado las circunstancias para que se haya producido en su nuevo cara a cara.

Aunque el empate evita que uno de lsod os concursantes puede sumar 1.200 euros a su bote personal, tambiés es libra de pasar por la temida silla azul que tantos sustos y disgutos ha dado tras la victoria de Óscar frente a Moisés.

Y es que la silla azul de Pasapalabra no es moco de pavo. Y sino, solo hay que recordar lo que ocurrió en agosto del pasado año. a. Con los espectadores aún emocionados por la despedida de Vicky, en el pasado programa se produjo la eliminación de Javi. Aitor cogió su relevo, convirtiéndose en el rival de Manu en El Rosco, pero este duelo sólo ha durado una tarde porque ha saltado la sorpresa con el nuevo aspirante: Nacho Mangut.El extremeño dejaba a todos en shock cuando entraba en el plató. Era el primer exconcursante de la actual etapa que tenía una segunda oportunidad… y no la dejaba escapar. Con mucha concentración y tirando de la experiencia de su anterior etapa, controlaba los nervios de la Silla Azul, no daba pie a ningún error y ha ganado a Aitor.

Hay que recordar que Nacho fue uno de los dos primeros concursantes de la actual etapa de Pasapalabra, hace más de cuatro años. Por eso, entonces no tuvo que enfrentarse a esta prueba como aspirante y esta sensación ha sido nueva para él. Sin embargo, tiene un brillante historial que hace prever un apasionante duelo contra Manu a partir de ahora.

Pero, así como sorprendió en su llegada, también lo hizo en su adiós. Dos meses y medio después, el 31 de octubre, Alberto daba la sorpresa al derrotar a Mangut en la silla azul, por lo que se procedía a la eliminación de uno de los grandes rivales de Manu.

Tras sus salida, Nacho Mangut publicó un duro comunicado donde mostraba la cara b de participar en un concurso de tanta importancia. Mangut quiso publicar un hilo en su cuenta de X a modo de despedida.

Este era su mensaje: "Hasta aquí he llegado. Una oportunidad que no esperaba y que me ha dejado un sabor agridulce. Mí más sincera enhorabuena a Alberto, el mejor aspirante a la silla azul que ha pasado por el programa en mucho tiempo, que eligió la letra P con el criterio que te dan las horas de estudio y estuvo de 10. También a Manu, un amigo que me llevo para siempre, un concursante con muchas virtudes de la que destaco la fortaleza mental y a quien le deseo lo mejor. Algo que me ha hecho muy feliz, una vez más, ha sido el cariño de la gente, personas que han confiado en mí y que me han animado muchísimo, sin los que no habría afrontado el reto de volver a ponerme a estudiar. Sin embargo, en esta ocasión he vivido la otra cara de la exposición pública. Un acoso brutal en las redes sociales, decenas de mensajes diarios llenos de insultos, faltas de respeto, amenazas y malos deseos. En los 12 años que llevo concursando nunca había vivido nada igual, ha sido, sin duda, la peor experiencia de mi vida y no se la deseo a nadie. Por ganar, perder, empatar, por hablar o callarme, por mi aspecto físico o por mi forma de ser, todo se traducía en insultos diarios, se puede comprobar en cualquier publicación de @PasapalabraA3 . Lo único que me alivia es poder contarlo. Me voy con el mejor registro histórico de cualquier concursante en sus primeros 50 programas en la etapa de antena 3. Ganando el doble de programas de los que pierdo y acertando más de un cerrojo de media por programa, unos datos de récord que me hacen sentirme orgulloso y feliz, y con un premio económico que cubre lo que necesitaba. Los concursos no terminan para mí, llegarán nuevas oportunidades y seguiré aprovechándolas para disfrutar y competir. Muchas gracias a todos, de verdad. Por lo escrito hasta aquí comprenderéis que cada muestra de cariño ha valido por diez en esta ocasión".

Y, ¿qué ha sido de Nacho Manguyt? el concursante no se muestra muy activo en sus redes sociales, pero si colgó un vídeo hace unas semanas donde muestra un espectacular entrenamiento de crossfit. Un vídeo que ha sorprendido a sus seguidores. "con razón el cuerpazo de este chico"; "Nacho, cuerpo y mente a top".