Los Mozos de Arousa ya son historia en Telecinco tras su paso (y posterior salida) en el programa Reacción en cadena y ahora dan entrevistas y hablan de lo que supuso para ellos dejar la cadena de esa forma. Sin embargo, como se ha sabido recientemente y confirmaron ellos mismos, mantienen un contrato con la cadena por la que no pueden hacer apariciones en otras televisiones.

"Tenemos contrato hasta el 25 de febrero. Aún tenemos las manos atadas, porque no podemos participar en otros concursos de televisión y demás. De hecho, tuvieron que pedir permiso desde Land Rober para poder estar allí, que sí se lo dieron, y por eso fuimos", asegura, hablando de su participación en el programa gallego. También confesaron que todavía no habían recibido el dinero del premio. "Tienen de plazo para pagar hasta el 25 de febrero. Y lo normal es que lo agoten. Pueden abonar el premio unos días antes, pero ya depende de ellos, de su departamento económico", confiesan, esperando recibir antes de esa fecha los 2,6 millones de euros que ganaron en Reacción en cadena y que después de impuestos y repartirlo en partes iguales, se quedarán en 460.000 euros para cada uno". Precisamente en el programa Land Rober, Borjamina confirmó que ya había cobrado el premio. "Nótase que acaban de cobrar".

"Es una muy buena cantidad, que no la gana nadie en un año y medio con un trabajo normal, pero tampoco podemos dejar de trabajar. Todo el mundo piensa que tenemos un millón para cada uno, pero no es así. Es una cantidad muy buena, y viendo los precios de la vivienda y cómo están subiendo las cosas nos viene muy bien, pero también tenemos que hacer buen uso de él. Te permite independizarte, vivir más tranquilo, pero no te quita de trabajar ni mucho menos".

Cada Mozo de Arousa tiene un bote acumulado particular de 840.312 euros. Un bote suculento, un premio muy elevado que, poco a poco sigue creciendo y que, sin embargo, en caso de que se lo embolsen quedará en una cifra algo más reducida. Porque Hacienda se lleva un bocado de este tipo de galardones, un porcentaje que depende de varias cuestiones, como la Comunidad Autónoma, por ejemplo, pero que los Mozos de Arousa están dispuestos a hacer frente. “Aquí el premio se recibe de una sola vez”, empezaba explicando Borjamina al micrófono de El Televisero.

Ahora, cada Mozo de Arousa sigue con su vida, pero Borjamina es el más activo en sus redes sociales. Hace unos días, sorprendía con un mensaje en su cuenta personal de X en el que se leía "Mozos who". Un post que se llenaba de respuestas criticando a Telecinco. "El nivel desde que no estáis es patético. Tanto "Complicidad ganadora" como la cadena final parecen para niños de Primaria y, aún así, los equipos que van presentándose no os llegan ni a las suelas de los zapatos y eso que algunos tienen carreras universitarias. Un abrazo"; "En T5 no tienen vergüenza!! Desde que os fuisteis yo ya no lo veo";" Me parece muy bien lo que han hecho los mozos y lo que reivindican me parece totalmente injusto lo que han hecho con ellos ,son los mejores concursantes que han pasado x el concurso y este desprecio hacia ellos no se lo merecen"; "Vosotros hicisteis que ese programa tuviese tirón, sino igual ni estaba en antena. Somos muchos los que lo veíamos porque estabais ahí, íLo de @mediasetcom es repugnante, cada día te enteras de algo peor que el anterior", son algunos de los comentarios que acompañan a la publicación.

Borjamina también ha sorprendido a sus seguidores con un viaje a Turquía, donde ha colgado varias imágenes en su cuenta de Instagram: "borjamina y la ruina", decía una de las imágenes