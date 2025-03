Jessica Bueno confesaba hace unas semanas en '¡De viernes!' que el motivo por el que Luitingo y ella habían puesto punto y final a su relación había sido la diferencia de momentos en los que ambos se encuentran. Sin embargo, lo que no se esperaba la modelo era escuchar un audio de este hablando mal de ella y de sus hijos.

En mitad de esta polémica, de la que ninguno de los protagonistas ha vuelto a hablar, Luitingo denunciaba que sufre ciberacoso tras salir a la luz la posible razón de su ruptura: su deseo de ser padre y la negativa de Jessica.

Este miércoles, el artista se ha dejado ver ante las cámaras y ha anunciado medidas legales contra aquellos que continúen acosándolo por redes sociales: "Hay cosas que me tomo bien, que intento meterle el sentido del humor, pero llega un momento que te destroza interiormente... entonces, lo que haya que hacer lo haremos y lo que tenga que pasar, pasará".

El cantante ha asegurado que no esperaba recibir tanto odio tras su ruptura porque "al final me he dedicado y me dedico al artista de toda la vida y siempre recibo una crítica porque siempre no eres de buen gusto para todo el mundo, pero el acoso..."

Ahora, el sevillano ha ido un paso más allá y ha amenzado con tomar medidas legales por el presunto acoso que dice sentir por parte de la prensa desde que se separó de la modelo.

Según explica el concursante de 'GH VIP', todas sus redes sociales están llenas de insultos, comentarios negativos y descalificaciones hacia su familia. "Jamás en la vida pensé que toda mi vida luchando con una guitarra en la mano desde los 16 años y que con 34 vea que me ponga a parir de esta manera", alega.

Luitingo está "agotado". No contento con ello, va un paso más allá e insiste en que no puede más. "Se están cargando mi vida, mi carrera, mis ganas. No me creo lo que me está pasando. Me siento como si hubiese asesinado a alguien o me hubiese quedado el dinero de todo un país. Me parece horroroso. ¿Qué pasa en este mundo por Dios santo?", expresa.