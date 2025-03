Todos los seguidores de Pasapalabra saben que Manu y Rosa, los actuales concursantes, son los reyes del Rosco, pero no así de La Pista. Esta última prueba consiste en adivinar una canción que está sonando y tanto al madrileño como a la gallega se les resiste día tras día. Pero este miércoles Rosa ha roto la mala racha y ha protagonizado un gran acierto. Y no solo eso: se ha animado a cantarla. "Me enamora, que me hables con tu boca me enamora...". El tema es de Juanes del año 2007.