Hace mucho que no sabíamos nada de Pinocho, el supuesto hermano de Anabel Pantoja, quien ha hecho unas tremendas declaraciones a la prensa (pero no es por lo que crees).

Y es que Luis Vicente Rico no ha hablado esta vez sobre cómo va su proceso para que lo reconozcan como hermano de la sobrina de Isabel Pantoja, sino para hacer una denuncia pública apoyando a Junko, la viuda de Bernardo Pantoja, es decir, su supuesto padre.

Y es que Isabel Pantoja quiere desahuciarla de su vivienda, ya que es de propiedad de la tonadillera, quien tiene previsto venderla para mejorar sus cuentas. Sin embargo, Junko se ha atrincherado en la vivienda y no pretende dar el brazo a torcer. Isabel Pantoja ha interpuesto una demanda de desahucio y además le reclama 45.000 euros por el alquiler impagado.

Viuda

En este sentido, Pinocho ha salido a defender a la viuda de su presunto padre. "Ella lo lleva pues como mediadamente puede, ¿no? Y ya está. Y la verdad es que no me gusta hablar de esas cosas. No soy tampoco nadie para meterme ahí, ¿no? Pero bueno, una persona que se ha portado tan bien con Bernardo en su día... Yo qué sé, yo creo que hay formas y formas de hacer las cosas, y dejarla en la calle... Me guardo mi opinión. Pero una mujer que no tiene recursos yo lo veo excesivo", aseguró Luis Vicente, quien se estima también la debe estar ayudando económicamente.