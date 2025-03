Actuamente está en marcha una nueva edición de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco. Y ante esta nueva edición surge la duda de si Kiko Rivera había tenido una relación con una de sus actuales participantes.

Y es que mucho se ha hablado sobre las relaciones del hijo de Isabel Pantoja y, entre las participantes de la actual temporada del reality, hay a una que conoce mucho, como es Laura Cuevas, quien ha pasado gran parte de su vida en Cantora.

No es la primera vez que Laura Cuevas tontea con la televisión, ya estuvo en GH VIP y allí habló mucho sobre la familia Pantoja, sin embargo, parecía guardarle cierto cariño al hijo de Isabel Pantoja, tanto, que muchos pensaron que había pasado algo entre ellos.

Cuevas, finalmente, lo aclaró: “Yo no me enrollé con Kiko Rivera. Si lo hubiera hecho, lo habría dicho. Yo no me lo callo, no me importa. Jamás en la vida Kiko me ha mirado con esos ojos ni yo a él. Yo estaba sola en Cantora y para mí él era un apoyo”.

Kiko Rivera también habló de la relación que ambos mantuvieron, asegurando que no era tan grande como Cuevas se pensaba. “Era la hija del mayoral y tenía relación con ella porque era la hija de unos trabajadores. La trataba muy bien, pero no era mi familia”, aseguró el hijo de Isabel Pantoja.