Hace unas semanas, Fabiola Martínez confesaba que tanto ella como el resto de la familia se estaban enfrentando a una dificultad legal debido a la mayoría de edad de su hijo Kike.

La exmujer de Bertín Osborne explicaba que cuando una persona con discapacidad, como su hijo, cumplía 18 años hay que pedir una tutela legal.

Se trata de un procedimiento que todas las familias que se encuentran en la misma situación desconocen. Es por eso que ha querido darle esta visibilidad para poder ayudar a los demás y concienciar de los hándicaps legales que se pueden encontrar las personas con discapacidad al cumplir 18 años. "Cuando son pequeños no nos preocupamos y hasta la mayoría no se sabe. Cuando llega tienes un lío si no lo haces con antelación", contaba la venezolana.

El día más esperado

Las incendiaria declaraciones resonaron con fuerza en numeroso programas y revistas de crónica social, donde se criticó duramente el poco tacto que tuvo el cantante al pronunciar estas palabras.

El Mago Pop llega con su nuevo espectáculo a Madrid y, como no podía ser de otro modo, han sido numerosos los rostros conocidos que no se han querido perder el estreno. Entre ellos, Gabriela Guillén y José Luis López 'El Turronero', que minutos después de que la esteticien revelase que no ha tenido noticias de Bertín Osborne desde la sentencia del juicio por la paternidad del hijo que tienen en común -confesando que el día que se reencuentren le gustaría que fuese sin cámaras- ha insistido en que está convencido de que el presentador conocerá a su hijo antes de lo que pensamos.

"No, en absoluto, todo lo contrario, hay que darlo todo" ha reconocido el empresario de Ubrique cuando le hemos preguntado si ha tirado la toalla en su empeño de ejercer de mediador de la expareja, afirmando rotundo que "va a llegar seguro. Ya lo he comentado, seguro" el día en el que el cantante diga que quiere ver al hijo que tiene con Gabriela. "Somos amigos y yo sé cuál va a ser su reacción y sé positivamente que eso se va a llegar a producir porque ahora están las cosas más tranquilas, ha pasado todo -el juicio por la paternidad- y creo que sí, que en cualquier momento será" asegura.