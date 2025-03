Montoya, el fichaje estralla de Supervivvientes tras su éxito en "La isla de las tentaciones", oculta un secreto. Esto es al menos lo que aseguran desde el programa de Telecinco Socialité. Ayer, durante su emisión, desvelaron una información que podría cambiar el devenir del del sevillano en el reality.

Según el programa de Telecinco, el cantante estaría cocociendo a la influencer Martá Díaz. Según parece, el acercamiento se habría poducido antes de entrar en la isla, pero ninguno de los dos quería que se hiciera público.

Muchos han relacionado esta noticia con la reacción del sevillano en Supervivientes por el beso con Anita. Según muchos seguidores del programa, su nuevo acercamiento a su exnovia podría trarle problemas fuera del concurso. Seguro que el culebrón tiene más capítulos.

Una semana complicada para Montoya

Una de las escenas más icónicas de 'La isla de las tentaciones' se ha vuelto a repetir. Una nueva discusión entre José Carlos Montoya y Anita ha hecho que el concursante se marche corriendo de la palapa de 'Supervivientes' amenzando con su abandono en el concurso. "Yo me voy para mi casa" ha repetido una y otra vez Montoya entre gritos y lágrimas ya lejos de sus compañeros.

Dejando muy claro que su relación con Anita ha acabado y lo único que comparte con ella es cariño y respeto, Montoya no podía aguantar que Laura Cuevas insinuara que él y Anita se habían besado en la boca cuando no había cámaras, un rumor que la protagonista terminaba por confirmar ante el enfado monumental del que fuera su pareja. "Esta es otra decepción más, es muy ruin, se están reviviendo cosas, el amor se puede perder pero quedaba la persona. Al final perderá las personas que la quieren, ese coportamiento tan ruin cuando le he dado todo mi apoyo" sentenciaba Montoya tras la confirmación de Anita.

A pesar de las palabras del que fuera su pareja, Anita dejaba muy claro que ella no miente por nada del mundo, ni siquiera por Montoya: "Yo hace que no miento desde que tengo 17 años, de pequeña le mentía mucho a mis padres y me llevé un susto muy grande, mucho menos voy a mentir con algo tan insignificante como un pico". Finalmente, esta nueva discusión acababa con Anita saliendo también de la palapa y necesitando la ayuda y la comprensión de su compañera Makoke que le aconsejaba pasar del tema y relajarse.