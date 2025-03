Sonsoles Ónega se ha convertido en la triunfadora indiscutible de las tardes con su Y Ahora Sonsoles en Antena 3, un proyecto al que accedió tras marcharse de Telecinco. La presentadora, que participo en un podcast donde se abrió completamente, rechaza volver a la cadena amiga: "Fue una experiencia durísima y difícil".

Sonsoles habló sin miramientos sobre lo que había votado en las elecciones, y tampoco tuvo problema en hablar sobre la cadena en la que había trabajado anteriormente. Eso sí, no se plantea volver. "Ahora mismo no". Eso, a pesar de que en el podcast Ac2ality le sugirieron el ofrecimiento de un salario importante, la presentadora aseguró que "no, no solo es eso. Hay un salario emocional importante. Un intangible que no se paga con dinero".

En Telecinco, entre otros trabajos, estuvo como presentadora de realitys como La casa fuerte, al respecto, señaló que "fue una experiencias durísima y difícil. No es nada fácil hacer un reality cuatro horas en directo, de pie, con tacones, enfajada y con la cabeza fresca... Tiene muchísimo mérito. Con mis compañeros Jorge, Sandra y Sobera, que hacen los realities, me quito el sombrero. Esto y la tertulia política para mí es lo más duro".