Bombazo, una conocida cantante española acaba de anunciar que se separa de su marido con el que lleva casada veinte años: "Ya hemos tenido nuestro tiempo".

Estamos hablando de la cantante Tamara, tal y como publica la revista Semana. “Es una noticia que estoy dando ahora, una vez consensuado con Daniel, mi pareja, bueno expareja, porque es una separación que llevamos hablando desde hace mucho tiempo. Ahora lo cuento de una forma serena y tranquila, porque ya hemos tenido nuestro tiempo”, explica la cantante.

Y es que, tal y como contó, fue ella la que tomó la decisión. "A finales de 2023 empecé a plantearme que Daniel y yo no íbamos por el mismo camino y en mayo de 2024 ya me siento con él y le digo lo que me está sucediendo: ‘Te quiero, te adoro, te admiro como padre, me pareces un hombre fantástico, pero no te amo como debería como pareja. No quiero que esto se convierta en una relación de monotonía y costumbre, sin pasión y deseo como teníamos’".

Hijos

En cuanto a sus hijos, "lo entienden y lo ven natural", aunque explica que al pequeño "lo vamos a dejar hasta que pase su comunión, mis hijos han vivido amor y nunca han visto broncas en casa".