Jessica Bueno ha estado sentada como colaboradora en el plató de '¡De viernes!', mientras su expareja Jota Peleteiro ha roto su silencio en una de las entrevistas más esperadas. La modelo, que ha escuchado atentamente todo lo que su ex tenía que decir acerca de su relación y su 'guerra abierta', ha reaccionado a sus palabras.

Jota Peleteiro confiesa en su entrevista que no se separó de Jessica antes porque ella le amenazaba con no ver más a su hijo Fran, algo que él tuvo que tratar con su psicóloga debido al gran daño que afirma, le estaba haciendo la modelo. La modelo ha dicho basta y ha desmentido las palabras del exfutbolista: ''Todo lo que ha dicho es mentira tras mentira, contándolo dentro de su realidad. Parecía como estábamos juntos y me hacía a mi sentir culpable de todo y se victimizaba para que yo estuviese detrás''. La modelo ha explotado al relatar punto por punto cómo era su vida junto a Jota Peleteiro. La andaluza, que escuchaba la entrevista de su ex marido atónita, ha estallado como nunca antes la habíamos visto hablando de las ostentaciones del padre de dos de sus hijos: "Me decía que yo no parecía la típica mujer de futbolista, me decía que yo era muy simplona, él lo que quería es que yo presumiera de bolsos, me decía que era una desagradecida porque no chuleaba de los regalos que él me hacía".

Según cuenta Jessica, Jota se movía por y para el lujo, reservando desorbitadas vacaciones sin apenas consultarlo con ella y sin tener en cuenta las necesidades familiares. La modelo ha desmentido también que Jota pagase un sueldo a sus padres:

"Eso no es cierto, sí que es verdad que hubo un tiempo en el que él decidió darle un dinero a sus padres y también quiso dárselo a los míos. Lo único que es verdad es que ayudó a alguien de mi familia cuando estuvo esa persona enferma, pero es muy sucio sacar algo así".

Ahora, Bueno ha publicado un comunicado en sus redes sociales donde habla de cómo se siente tras la entrevista a su ex.

"La paz mental que consigues cuando no mientes, no ocultas, no engañas, no tienes malas intenciones, no traicionas, eso es felicidad, la conciencia tranquila es lo que puede salvarte de un vacío en tu vida. Gracias por vuestro apoyo desde la distancia. Sigo caminando, a lo mío, cuidando de mi burbuja, de mi realidad, de mis ganas de vivir y luchar por mi futuro para poder dar la vida que merecen los que más quiero! Los que me conocen saben que valgo más por lo que callo que por lo que hablo y cuando he hablado ha sido porque no quedaba más opción. El tiempo pone todo en su sitio y gracias a Dios que las palabras se las lleva el viento pero los hechos quedan plasmados", ha contado.

Además, a través de sus stories también ha confesado que tras llevar a los niños al colegio, se ha dejado la llave de casa opuesta por dentro y no ha podido volver a entrar a su hogar, por lo que ha tenido que esperar en la puerta de su casa a que llegara su padre y, posteriormente, llamar a un cerrajero para poder entrar.