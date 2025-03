Jessica Bueno no vive su mejor momento. A la polémica por su inesperada y repentina ruptura con Luitingo, se suma la entrevista que que han hecho a Jota Peleteiro, su exmarido y padre de sus dos hijos, en el programa de Telecinco.

Bueno ha estado sentada como colaboradora en el plató de '¡De viernes!' mientras su expareja Jota Peleteiro ha roto su silencio en una de las entrevistas más esperadas. La modelo, que ha escuchado atentamente todo lo que su ex tenía que decir acerca de su relación y su 'guerra abierta', ha reaccionado a sus palabras. Jota Peleteiro confiesa en su entrevista que no se separó de Jessica antes porque ella le amenazaba con no ver más a su hijo Fran, algo que él tuvo que tratar con su psicóloga debido al gran daño que afirma, le estaba haciendo la modelo.

La modelo ha dicho basta y ha desmentido las palabras del exfutbolista: ''Todo lo que ha dicho es mentira tras mentira, contándolo dentro de su realidad. Parecía como estábamos juntos y me hacía a mi sentir culpable de todo y se victimizaba para que yo estuviese detrás''. La modelo ha explotado al relatar punto por punto cómo era su vida junto a Jota Peleteiro. La andaluza, que escuchaba la entrevista de su ex marido atónita, ha estallado como nunca antes la habíamos visto hablando de las ostentaciones del padre de dos de sus hijos:

"Me decía que yo no parecía la típica mujer de futbolista, me decía que yo era muy simplona, él lo que quería es que yo presumiera de bolsos, me decía que era una desagradecida porque no chuleaba de los regalos que él me hacía".

Según cuenta Jessica, Jota se movía por y para el lujo, reservando desorbitadas vacaciones sin apenas consultarlo con ella y sin tener en cuenta las necesidades familiares. La modelo ha desmentido también que Jota pagase un sueldo a sus padres:

"Eso no es cierto, sí que es verdad que hubo un tiempo en el que él decidió darle un dinero a sus padres y también quiso dárselo a los míos. Lo único que es verdad es que ayudó a alguien de mi familia cuando estuvo esa persona enferma, pero es muy sucio sacar algo así".

Tal y como contó Jessica, uno de esos días ya no pudo más y, presa de una profunda depresión, decidió tomarse unas pastillas para "escapar de todo y dormir": "No es que intentase suicidarme, fue una vía de escape, yo necesitaba escapar. Fue todo tan seguido, los mensajes anónimos, las chicas, las fotos y el dejarme como lo hizo después, que no llegó a casa, desapareció. Era revivir todo otra vez, quería desconectar mi mente, era demasiado ya''. Ahora, Jota Peleteiro habla de cómo sucedieron los hechos bajo su punto de vista. Según el futbolista, lo que la madre de sus hijos hizo en un par de ocasiones fue intentar llamar su atención:

"Un día que voy a casa a ver a los niños subo a la habitación y veo el panorama. Lo primero que le pregunto es si se había tomado las pastillas de verdad porque si era así había que ir al hospital a hacerle un lavado de estómago. No quería ir al hospital y al día siguiente pasó lo mismo. Yo ya le dije que no podíamos seguir así y que debíamos ir al hospital, allí nos dijeron que no se las había tomado, solo una o dos. Después de esa segunda vez ya le dije que tenía que pedir ayuda psicológica, que no podíamos estar así cada día. No es cierto que yo quisiera ingresarla en un psiquiátrico, es la madre de mis hijos, yo lo que quería es que ella dejara de hacer esas cosas. Yo creo que lo que hizo fue hacer una llamada de atención, porque si dos días dices que te has tomado 25 pastillas y no es cierto es porque quieres llamar la atención. Yo sentí que era una llamada de atención para que yo volviera pero la relación estaba ya completamente rota".

Jessica Bueno ha escuchado atónita el relato del padre de dos de sus hijos. La modelo no podía creer que el que fuera su marido durante años "tergiversase" de esa manera la realidad:

"No quiero entrar en ese tema porque son unos días muy complicados. Yo lo que dije es que me tomé unas pastillas para escapar, para dormir y no pensar más, no para suicidarme. El psiquiatra del hospital dejó por escrito que yo no intenté suicidarme, y menos mal que yo tenía ese papel porque con eso no me podía ingresar en un psiquiátrico. Él y otra persona a la que no voy a nombrar por respeto intentaron ingresarme en un centro, que no diga que eso es mentira".