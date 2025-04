Tras haber dado luz a Alma hace unos meses ya, Anabel Pantoja afirma estar preparada para la operación: "Me he relajado".

Así lo ha contado en sus redes sociales la sobrina de Isabel Pantoja, que ha subido un vídeo a su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparece enfundada en ropa de deporte. Y es que Anabel Pantoja está preparando la operación bikini, tal y como señala. "Es verdad que me he relajado, porque he estado con mi cabeza en ella, pero también tengo que mirar por mi cuerpo, porque si no", escribe en el vídeo publicado.