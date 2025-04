Antes de marcharse de 'Supervivientes', Terelu Campos compartía su testimonio más desgarrador sobre el cáncer que padeció. Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, pareja de Alejandra Rubio, ha sorprendido a todos al pronunciarse al respecto durante su paso por una carrera solidaria contra la enfermedad en Madrid.

Un mensaje que refleja la relación entre la madre de Carlo Costanzia y la de Alejandra Rubio. Además, Mar Flores ha decidido hacer su propia crítica sobre su trayectoria por el concurso, vinculándolo principalmente al relato de Campos sobre su enfermedad. La televisiva, además de hablar de la desgarradora muerte de su padre, comentó en más de una ocasión junto a sus compañeros lo duro que fue atravesar el cáncer y su "suerte" al poder seguir viva. "Hay que tener una fuerza y un valor para hacer eso...", dice la modelo.

Ahora, ha sido la propia Terelu Campos la que ha reaccionado a las palabras de su consuegra.

Agradecimiento

Tras ser uno de los colaboradores más críticos con el paso de Terelu Campos por 'Supervivientes', Alessandro Lequio continúa arremetiendo contra la hija de María Teresa Campos desde el plató de 'Vamos a ver'. A pesar de que la presentadora desmintió en '¡De Viernes!' la historia del cenicero que ha ido contando el italiano en las últimas semanas, negando rotundamente que su secretaria en la década de los 2000 la siguiese a todas partes con un cenicero en la mano -dejando claro que en el caso de ser así el ex de Ana Obregón no habría podido verlo porque no han trabajado juntos- éste no ha dado ni un paso atrás y se ha reafirmado en sus acusacines.

Este lunes Lequio ha vuelto a atizar a la madre de Alejandra Rubio, y ha mostrado diferentes mensajes que probarían lo que ha contado, asegurando que la secretaría no solo la perseguía con el cenicero por todos lados para tirar sus colillas, sino que incluso ponía "la manita" para que Terelu le escupiese los chicles antes de entrar a plató. "Tal cual. Yo lo vi, te doy mi palabra. Lo que más me sorprendía era una altivez que no había visto en mi vida y que no podía explicar", ha sentenciado demoledor.

Durísimas declaraciones a las que no ha tardado en reaccionar la hermana de Carmen Borrego, reafirmándose en su versión y negando la versión del italiano: "Primero no es verdad, lo vuelvo a reiterar, pero que da lo mismo, que paso. Pero que además es el jurásico. O sea, es el jurásico" ha zanjado molesta.

Confesando que todavía no se ha adaptado al horario español a pesar de que regresó hace una semana de Honduras -"estoy atolondrada, nunca me ha pasado esto" ha reconocido- Terelu también ha respondido al mensaje de apoyo que le mandó Mar Flores aplaudiendo su valentía para hablar en Los Cayos Cochinos de su lucha contra el cáncer. "No lo he visto, pero por supuesto le doy las gracias. Todo bien, todo bien" ha asegurado, dejando claro una vez más que nada hay de cierto en los rumores de mala relación con la madre de Carlo Costanzia que les han perseguido desde que sus hijos comenzaron su relación.

Por último, la tertuliana ha revelado cómo ve a su sobrino José María Almoguera y qué le parece María 'La Jerezana', que confirmando que su relación con el hijo de Borrego está más que consolidada no se perdió el otro día la fiesta con la que Terelu celebró con su gente su regreso de 'Supervivientes': "Ay, Me encanta. Yo ya la conocía pero fenomenal. Y veo a José, estupendo. O sea, que fenomenal".