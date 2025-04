La ruleta de la suerte y Paspalabra arrasan en audiencia El primero lleva 19 meses consecutivos como líder, casi dos años. Y Pasapalabra también es el programa más visto, con audiencias millonarias en su franja horaria. Y no es para menos, el duelo entre rosa y Manu está que arde.

El nivel de exigencia está tanto alto en Pasapalabra que un mero lapsus puede suponer la derrota en El Rosco y la condena a la Silla Azul. Rosa ha cometido un fallo que le ha complicado la prueba y, además, Manu le ha puesto muy difícil la remontada al exhibir músculo con 22 aciertos. Eso sí, para bíceps el que ha mostrado Roberto Leal al comienzo del programa, cuando le ha contado a Jaime Astrain el secreto de su outfit.

El encargado de arrancar la prueba ha sido Manu, que ha logrado acumular más tiempo tras un programa bastante competido. De la misma forma, El Rosco ha estado muy igualado. Rosa tuvo un gran arranque de siete respuestas consecutivas, mientras que el mejor turno del madrileño ha sido de ocho aciertos justo para completar su primera vuelta con 20.

Manu ha ido marcando el ritmo y, cuando ha llegado a 22 letras en verde, ha decidido plantarse. Rosa necesitaba dos aciertos para igualarle y, en ese empeño, ha tenido cara y cruz: un lapsus al confundir “recambio” y “reemplazo” le ha puesto muy complicada la remontada. Difícil pero no imposible.

Finalmente Rosa no ha podido lograr el empate y ha sido Manu el que se ha proclamado campeón, por lo que acumula 1.200 euros más a su bote personal y envía a la gallega a la silla azul.

Por su parte, La ruleta de la suerte, encandila al mediodía a millones de espectadores con su divertido contenido. Ana ha conseguido caer en la casilla del comodín y no solo eso, también ha logrado duplicar su marcador con el x2 y colocarse con 300 euros.

La concursante ha seguido tirando porque aún no veía la respuesta: “Es que no me la sé, estoy muy nerviosa”. Esos nervios le han terminado jugando una mala pasada porque ha dicho la letra “D”, que no estaba en el panel. Menos mal que tenía el comodín, y aunque se ha pensado mucho si utilizarlo o no, finalmente lo ha hecho.

A pesar de que le quedaba una letra, y ha dado una vuelta sobre sí misma para ver si se le encendía la bombilla, se ha bloqueado y no ha sabido ni decir una consonante. Posteriormente, Dani ha perdido el turno, y además con bastante dinero en su marcador: “Estas tiradas tan fuertes y sin ningún control no son buenas”, le ha aconsejado Jorge Fernández. Dani ha hecho honor al panel porque la oportunidad ha pasado a ser de Ana, que no tuvo mucha suerte en el anterior, pero parece estar dispuesta a cambiar el rumbo del programa.

Ana ha conseguido caer en el Me lo quedo y no ha dudado en quitarle el dinero a su compañero. Pero no solo eso, además ha dicho la letra “M” para levantar el gajo y ha conseguido el Super comodín: “El gafe me lo ha pasado a mí”, le ha dicho Dani.

Si el concursante pensaba que lo peor era perder el turno, esto lo ha rematado, y es que la suerte de Ana no se ha quedado ahí porque ha caído en el 3x100 salvándose de la Quiebra y ha pasado de 775 euros a 1.575 con las consonantes “L”, “R” y “T”: “Es paradójico y curioso que la pista sea ‘hoy tengo el gafe‘, y tu tengas 1.575 euros”, ha comentado el presentador. La concursante ha conseguido resolver correctamente el panel y acumulando un dineral. A pesar de que antes no le salió muy bien, no se ha rendido y esa ha sido su mejor decisión: “Una deportista de élite como tú sabe que no hay que rendirse nunca”, le ha recordado Jorge Fernández.