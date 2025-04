Jota Peleteiro se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para defenderse de las acusaciones que Jessica Bueno ha realizado en los últimos días como respuesta a la entrevista que dio hace unas semanas en televisión hablando por primera vez sobre su divorcio con la modelo.

El futbolista ha querido aclarar que cuando conoce a Jessica y se van a vivir juntos "ella no está trabajando, hace eventos y los sigue haciendo" y "en ningún momento hay una conversación de 'puedes seguir trabajando o no'". Una versión muy diferente a la de ella, que hace una semana confesaba que le obligó a dejar su trabajo.

"Mi pareja actual trabaja, ahora hemos tenido un hijo y ahora mismo no está trabajando porque como es de naturaleza, los primeros meses la madre y el niño se necesitan", ha explicado el invitado haciendo referencia que al igual que a su actual novia a la modelo no le prohibir trabajar.

El principio de su relación fue "de fuegos artificiales", pero cuando se va a Inglaterra a jugar surgen las primeras dudas porque chocaban y no fue hasta la segunda etapa allí cuando no empezó a sentirse "acorralado" porque no sabía cómo enfrentarse al divorcio.

De hecho, fue una época muy complicada para él porque "estuve medicado" debido a una depresión y tuvo que llevarlo en secreto porque se trataba de un "tema tabú" en el ámbito del fútbol. Por eso le parece feo que ella le haya acusado de "problemas mentales".

"A Jessica yo la he intentado tratar siempre con lo mejor de lo mejor y muchas veces intentar hasta dar más de lo que igual nos podíamos permitirnos, solo por complacerla", ha confesado el deportista. "Aquí el que está separado de sus hijos y el que los puede ver muy poco soy yo", ha asegurado Jota, dejando claro que esto para él no está siendo un camino de rosas para él.

En cuanto al acuerdo al que llegan de divorcio, Peleteiro ha desvelado que lo primero que hizo fue adquirir un piso en Bilbao, en el que viviese ella mientras que él se quedaba en el hogar familiar. Cuando empezaron los problemas fueron con "los números".

Ahí, la modelo le amenazó: "Si esto no es así, tú no tienes ningún derecho sobre Fran", haciéndole referencia al hijo que tiene con Kiko Rivera. El futbolista ha añadido que "ese siempre ha sido el miedo por el que yo nunca me he separado antes" porque "Fran para mí ha sido y es... lo he tratado como uno más". A pesar de eso, la relación actual con el menor es buena ya que "hablo todos los días con él, pero es un poco más fría que con mis otros dos hijos".

Sobre las infidelidades, Jota ha reconocido que en cuanto empieza a tener encuentros con otras mujeres "divorciados en papeles no estábamos, pero no había ningún tipo de relación ni cariño, estaba todo roto".