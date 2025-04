Lara Álvarez es una de las presentadoras más queridas de Telecinco. Su naturalidad y su frescura conquistaron al público desde sus primeras apariciones. Durante años fue la voz de los concursantes de Supervivientes en Honduras. Lo dio todo en este formato de supervivencia hasta que no pudo más. Cerró esa etapa porque quería enfrentarse a nuevos retos profesionales. Y tuvo la oportunidad de hacerlo con un formato humorístico que Mediaset le dio la oportunidad de presentar. Sin embargo, "Me resbala" no tuvo el éxito esperado. ¿Qué pasó después con la presentadora gijonesa?

Álvarez no ha parado. Aunque no salga en la televisión nacional, su trabajo frente a las cámaras nunca ha terminado. Este mes de febrero trabajó para la televisión canaria como presentadora de la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. También ha estado conduciendo otros eventos no televisados como una gala de una conocida marca de seguros. La publicidad con marcas está siendo otra de sus facetas más explotadas en los últimos meses. Solo hay que echar un vistazo a cuenta en Instagram para darse cuenta que ha hecho varios vídeos publicitarios para promocionar productos y servicios. El 7 de julio de 2024 se anuncia su fichaje por TVE para presentar el concurso La conexión, versión del neerlandés The Connection. Es el primer proyecto de la productora Satisfaction Iberia. En lo personal, Lara Álvarez también ha copado muchos titulares desde que dejó Supervivientes. Primero habló de su decisión de congelar óvulos por si en un futuro decidía ser mamá. Meses más tarde, unas fotos confirmaban que tenía pareja. Se trata del comandante de la compañía Iberia Pedro Duran, conocido en redes sociales por sus consejos y tips para viajar en avión. La pareja se conocían desde hace años, pero fue en 2024 cuando llegó el momento de darse una oportunidad. Es común verlos viajando juntos disfrutando de su amor por todo el mundo. Lara Álvarez, formadora de presentadores Otra de las facetas de Lara Álvarez es la de formadora. Ha estado participando en un curso para presentadores de televisión. En concreto, ha acompañado a 21 personas en su camino para trabajar en el sector audiovisual. Ha destacado su "talento, ilusión y emoción". Para la asturiana es esencial que en la profesión uno sea capaz de "descubrir cuál es su esencia y valores personales para crer una voz que resuene con sus principios; para ser fieles a sí mismos en todo momento". Eso es lo que ha tratado de transmitirles a este grupo de personas a las que promete "seguir muy cerca" durante sus primeros pasos en el mundo de la televisión.