Mucho se habló y especuló en torno al aterrizaje de Terelu Campos en Supervivientes 2025. La famosa colaboradora de Telecinco e hija de la mítica presentadora María Teresa Campos llegó a las islas de Honduras donde se desarrolla el reality -los Cayos Cochinos- como un terremoto. Una fuerte apuesta de Telecinco para esta edición de su concurso.

En cuanto se dio a conocer la decisión de la dirección del programa de meter a Terelu en Supervivientes, comenzaron las acusaciones, sospechas y especulaciones sobre su rol y supuestos "privilegios" que le iban a dar. Unas sospechas que siempre han planeado entre los telespectadores. Pero no solo entre ellos, también entre otros concursantes de esta edición, tales como Escassi o Pelayo Díaz. Otros pesos pesados que vieron como una amenaza la llegada de Terelu a la isla.

No tanto por su fortaleza y habilidades de supervivencia, plano en el que claramente por su edad iba a ser inferior, sino más bien sobre su caché y las condiciones que Telecinco le iba a permitir tener a lo largo de su estancia en las playas. ¿Iba a tener Terelu muchos privilegios respecto a sus compañeros?

Una de las cuestiones con la que más especuló la gente es con el tabaco. Son muchos los que dieron por hecho que una de las condiciones impuestas por Terelu Campos iba a ser que le dejasen fumar a escondidas de las cámaras en Supervivientes. Desde ese momento, las críticas y acusaciones de supuesto tongo ya se fueron proyectando sobre esta edición de Supervivientes.

Si bien hay que aclarar que los comentarios sobre posibles tongos no dejan de ser poco menos que el "pan de cada día" en los realities de Telecinco. Es un facto con el que juega la cadena, que sabe navegar muy bien entre la polémica y alimentarse de ella. Cuanto más se hable de sus realities, mejor. Y cuanto más encendido sea el debate, también mejor.

Seguramente con ello ya contaban con el fichaje estelar de Terelu. Finalmente, como muchos preveían, el regreso a España de la hija de María Teresa Campos fue prematuro. Por salud y otras condiciones tuvo que abandonar el reality. Y ha sido a su regreso cuando ha hablado sobre esta cuestión del posible tongo y los privilegios a su favor.

Terelu habla del tongo en Supervivientes

Ocurrió en "De Viernes". Terelu Campos se mojó y afirmó que no hace caso de todos aquellos que le acusan de ser una privilegiada favorecida por la cadena. Igualmente, quiso dejar claro que no era suyo el mechero que el programa requisó a uno de los equipos de concursantes, por el que fueron sancionados. "En mi día a día estoy acostumbrada a que se digan mentiras de mi vida... Llega un momento que si yo llego de Honduras y me voy a preocupar por lo que han dicho... Me parto de risa ¿Cómo iba a ser mío ese mechero si yo ni siquiera he estado en esa playa?", afirmó Terelu.

Igualmente, ha querido dejar claro que no ha fumado a lo largo de sus días en el programa de superviviencia: "No he fumado ¿no me habéis visto con el parche? Que me lo tenían que pegar bien porque se me despegaba y entonces no me servía y yo les decía pegármelo hasta taladrármelo", contó en De Viernes sobre su paso por Supervivientes.

El paso de Terelu por Supervivientes ha sido breve pero intenso. Y ha dado mucho que hablar. Pero ella ha querido aclarar que ni la dejaban fumar ni tenía grandes privilegios respecto a sus compañeros. Aunque, ciertamente, esta cuestión subyacía por debajo de los roces con algunos de ellos.

Pero en ningún caso tenía un permiso especial para fumar en el reality, donde sí le dejaron, tal y como ella confirmó, ponerse un parche de nicotina para intentar sobrellevar mejor el ansia por no poder echarse un cigarrillo.