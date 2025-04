MasterChef es una de las grandes apuestas de la televisión pública en lo que a contenidos se refiere. Este renombrado concurso culinario, que ha conseguido conquistar a las audiencias de toda España, se enfrenta ahora a la amenaza de la cancelación por la polémica situación que se ha dado en la última entrega.

El concurso, uno de los más vistos del país con perdon de 'Pasapalabra' ha sido blanco de todo tipo de críticas a lo largo del día debido a la actitud que adoptaron los miembros del jurado ante la renuncia de una de sus concursantes.

Todo sucedión en la última emisión, cuando Tamara decidió comunicar a sus compañeros y al jurado que decidía abandonar el programa por motivos de salud mental.

La concursante, que se encontraba en un momento de extrema presión por parte del concurso, decidió con mucha valentía dar prioridad a su bienestar emocional y abandonar el prestigioso concurso. Su determinación no solo dejó con la boca abierta a los millones de espectadores que siguen el programa, sino que también desencadenó una polémica respuesta por parte del jurado, especialmente del chef Jordi Cruz.

Cancelación de MasterChef

La manera que tuvo Cruz de manejar la situación ha sido el principal foco del movimiento a la cancelación pública del programa: la falta de empatía hacia Tamara y los duros comentarios han provocado la indignación de toda España, todavía muy afectada por la situación que se dió hace apenas unos años con Veronica Forqué en 'MasterChef Celebrity'.

La mayoría de personas han considerado que las palabras y la actitud que tomó Jordi Cruz, llegándo a pedirle el delantal y mostrándole la puerta de salida con un deshaire fue del todo inapropiada, especialmente en un contexto donde la población está cada vez más concienciada sobre la salud mental.

El incidente se ha producido en un momento delicado para la industria del entretenimiento, donde cada vez se extrema más la vigilancia sobre las prácticas de jurados e instructores en estos concursos televisados. En concreto, MasterChef ha sido objeto de escrupuloso análisis tras la noticia del suicidio de Veronica Forqué, que había participado en una anterior del programa y, de la misma forma que Tamara, había decidido retirarse por cuestiones de salud mental.

El futuro de 'MasterChef', Jordi Cruz y Tamara

Después de unos días, Radio Televisión Española tomó una decisión sin vuelta atrás y decidió eliminar el polémico programa de su plataforma online: "La Corporación ha eliminado de RTVE Play y de sus redes el último programa de Masterchef. Lamentamos la emisión de un contenido que no debío suceder. La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mental".

Por su parte Jordi Cruz y Tamara sorprendieron a todos sus seguidores el pasado domingo conectándose a un directo donde intentaban calmar las guas mientras elaboraban una carrot cake 2.0: "Yo me pongo muy intenso en 'Masterchef' y suelo decir cosas con carácter a personas que tienen carácter. Tamara es una persona con mente fuerte", asegura Jordi Cruz. "Yo esta semana he escuchado comentarios que me han sorprendido y con una algeria pasmosa, algunos sin haber visto el programa".

Además, aseguró que "en 'Masterchef' estamos haciendo tele. Esto es un directo y 'masterchef' es tele. Cuando no estamos grabando creo que nos lo pasamos bastante bien. Es cierto que en 'Masterchef' yo me pongo más serio y, habré metido la pata en muchas ocasiones, pero estamos haciendo tele".

Lejos de aceptarse sus explicaciones, muchas personas han interpretado este movimiento de Jordi y Tamara como una estrategia pra blanquear lo ocurrido.