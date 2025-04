Anabel Pantoja está disfrutando del increíble tiempo de Gran Canaria y así nos lo ha hecho saber a través de sus redes sociales. La sobrina de Isabel Pantoja, junto a su hija y su pareja, David, no ha dejado de subir vídeos enseñando las playas en las que se están bañando, los restaurantes a los que están yendo y lo bien que lo están pasando.

Pero Anabel también enseña el lado malo de sus días de playa, la que fuera concursante de 'Supervivientes' muestra a través de sus stories de Instagram las consecuencias del sol: ''Sí, me he quedado dormida y me he quemado como una tostada'', escribe junto a una foto en la que se puede observar sus quemadura solares. Y es que, como bien es sabido, si no se utiliza la protección solar suficiente esto puede ocurrir y puede acabar haciéndote pasar un mal rato durante las vacaciones, por ello la sobrina de Isabel Pantoja le ha dado visibilidad a uno de los grandes problemas que ocurre durante el verano, cuentan desde outdoor.

Anabel no lo tiene que estar pasando muy bien con sus quemaduras ya que vuelve a subir a sus redes sociales otra foto en la que se le ve toda la espalda muy quemada y advierte a sus seguidores de que la cosa va en serio: ''Lo de ayer no era broma'', comenta junto a un emoticono de una gamba roja.

Pero ojo, una quemadrua por el sol no es para tomarlo a broma y se trata de algo0 que puede acabar siendo bastante peligroso. En las últimas décadas, España ha duplicado las tasas de incidencia de cáncer de piel: se diagnostican más de 300 pacientes con melanoma cutáneo cada mes.

Y las personas que han sufrido más de cinco quemaduras solares a lo largo de su vida, tienen el doble de riesgo de padecer la forma más grave de cáncer de piel. Y es que la radiación ultravioleta UVB y UVA juegan un papel fundamental en el desarrollo de cáncer de piel. También en el envejecimiento prematuro.

Después de una sobreexposición a los rayos solares se puede producir una quemadura solar, que no deja de ser una reacción de la piel. Aunque los primeros signos pueden no aparecer durante las primeras horas tras la quemadura, el efecto total puede llegar a tardar más de 24 horas.

Las señales más evidentes son piel roja y sensible, caliente al tacto, y en los casos más graves: ampollas y fiebre, escalofríos e incluso náuseas. Si se padece cualquiera de estos últimos síntomas, se debe consultar con un facultativo.

Cómo tratar las quemaduras solares

Beber abundante agua.

Aplicar un paño frío y húmedo (tres o cuatro veces al día).

Utilizar cremas emolientes y calmantes, como pueden ser los conocidos after sun, para aliviar la sintomatología de las quemaduras solares.

Si se siente dolor, tomar analgésicos de venta libre después de la exposición solar.

Qué no se debe hacer nunca