Ion Aramendi siempre ha presumido de la buena relación que mantiene con su mujer, María Amore, madre de sus tres hijos y con la que parece formar un buen equipo, tal y como demuestran sus publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, ahora ha sido su mujer la que ha ido más allá al desvelar en qué punto se encuentra su relación a raíz de los cambios hormonales que sufre por la menopausia. "Podría parecer una ama de casa con pretensiones provocativas... pero nada más lejos de la realidad. Soy una señora con calores", ha comenzado diciendo.

No obstante, aunque despojarse de algunas prensa ayuda y es una solución práctica y sencilla, por supuesto no evita que que los síntomas aparezcan. "Hoy estoy menopáusica perdida. No me aguanto… Y me sube y me baja la temperatura, los famosos sofocos",

Reaccion en cadena

Reacción en Cadena es un emocionante concurso televisivo español, presentado por Ion Aramendi desde su estreno el 19 de diciembre de 2022. El programa ha captado rápidamente la atención del público gracias a su formato intrigante y dinámico. Inspirado en el show estadounidense Chain Reaction, emitido en NBC en 1980, y adaptado de la exitosa versión italiana Reazione a catena – L'intesa vincente, Reacción en Cadena ha logrado conquistar a la audiencia con su originalidad.

El concurso enfrenta a dos equipos, cada uno compuesto por tres personas, que pueden ser amigos, familiares o compañeros de trabajo. Juntos deben superar una serie de desafíos enfocados en resolver cadenas de palabras, ganando dinero a medida que avanzan y luchando por un premio acumulado que puede llegar hasta los 150.000 euros. Las distintas fases del programa mantienen el interés de los espectadores con una emocionante variedad de pruebas.

Palabras Encadenadas: En esta fase inicial, los participantes deben encontrar seis palabras relacionadas con un tema propuesto por Ion. La peculiaridad es que cada palabra debe terminar con la misma letra con la que comienza la siguiente. Cada respuesta correcta aporta 2.000 euros al bote del equipo.

La Minicadena: En este desafío, los concursantes deben adivinar una canción identificando cinco palabras que se relacionen con su letra. Cada acierto suma 3.000 euros al bote, y si logran acertar la canción, ganan 5.000 euros adicionales.

El Centro de la Cadena: Los equipos deben resolver una cadena de siete palabras que están conectadas entre sí. Cada palabra correcta suma 5.000 euros al bote acumulado del equipo.

El Embudo: En esta fase, los equipos deben adivinar un personaje, objeto o lugar a partir de un máximo de cinco pistas. El valor del premio varía según la cantidad de pistas utilizadas, y esta prueba se juega de forma ocasional desde el 29 de junio de 2023.