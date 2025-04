Mucho se ha comentado en las últimas semanas, a raíz de su paso por 'Supervivientes', la actitud soberbia, prepotente y altiva que Terelu Campos habría mostrado con sus compañeros en televisión, especialmente durante su época de máximo esplendor cuando presentaba "Con T de tarde" en Telemadrid. Ajena a la presencia de cámaras grabando la escena, Terelu se ha sentado en una terraza a consultar su teléfono móvil mientras su chófer iba a buscarle su refresco favorito.

Y avivando las especulaciones de que es una diva, el conductor no ha dudado en abrir la lata, servir la bebida cuidadosamente en un vaso y acercárselo a la hermana de Carmen Borrego, que impasible no ha movido ni un dedo ni tampoco ha agradecido a su empleado su gesto, que sin decir nada ha abandonado el lugar dejando a Terelu sola.

Terelu Campos estrena nuevo trabajo tras la retirada de La Familia de la Tele de La 1: "Todo se va a malinterpretar siempre"

En el punto de mira tras insinuar que su primo José María Almoguera "va por detrás y negocia cosas con las revistas y con los reporteros de calle" después de que en 'Vamos a ver' comentasen que el hijo de Carmen Borrego es más simpático con la prensa que ella -ha justificado su actitud enfadada y esquiva ante las cámaras porque se siente "acosada"- Alejandra Rubio protagoniza una nueva polémica.

Terelu Campos ha concedido una entrevista al podcast '101 TV Málaga' y, para sorpresa de propios y extraños, se ha 'olvidado' de mencionar a su hija y a su nieto Carlo -de cuatro meses- cuando ha confesado que le encantaría vivir en Málaga, ya que en Madrid solo tiene a su hermana Carmen desde que falleció su madre, pasando por alto que en la capital también residen Alejandra y su bebé.

"Todo el mundo ha dicho por qué no me mencionó a mí. Todo se va a malinterpretar siempre, siempre hay que sacar algo malo de cualquier cosa. Ella está hablando de su familia, sus tíos, primos, porque la familia entera vive en Málaga. Yo tengo mi vida, he formado mi propia familia y entiendo que ella quiera vivir en Málaga. Yo también querría" ha explicado la influencer en su programa, saliendo al paso de los rumores de distanciamiento surgidos por el 'despiste' de su madre. "Mi relación con ella es buena, igual no me ha nombrado porque sabe que a mí no me gusta" ha zanjado.

En tan solo 4 días Terelu debutará sobre las tablas en el Teatro Zorrilla de Valladolid con la comedia teatral 'Santa Lola'. ¿Estará Alejandra entre el público para dejar claro que siguen tan unidas como siempre? Como reconoce, "todavía no lo sé... Me va a ser complicado la verdad, así que seguramente no. Con el niño tan pequeño se me hace complicado ir, pero bueno, todavía estoy a la espera a ver si me organizo bien" ha confesado en declaraciones a Europa Press, asegurando que seguro que su madre estará "nerviosa" porque "es un gran paso".