La llegada de La familia de la tele a la pequeña pantalla está revolucionando el panorama televisivo. Después de anunciarse la nueva fecha de estreno del programa de las tardes de TVE, el próximo lunes 28 con un multitudinario desfile con bailarines y los colaboradores como protagonistas, saltaba la noticia de que Isa Pantoja sería una de las nuevas incorporaciones al programa, dejando así atrás su etapa en Mediaset donde colaboraba en el programa Vamos a ver.

Ahora, el tsunami de la tele sigue avanzando y ha llegado también hasta Atresmedia, concretamente a Antena 3 donde han fichado a Laura Fa, colaboradora de Espejo Público y quien anunciaba su marcha del programa de Susann Griso, en el que llevaba trabajando hace dos años. "No sé cuál es la explicación para la gente que somos periodistas del corazón, que no quieren. A lo mejor con los personajes es más fácil hacerlo", sentenciaba poniendo como ejemplo el caso de Chenoa que debuta este miércoles con 'The Floor' en TVE mientras sigue de jurado en 'Tu cara me suena'

Magacín

Espejo público es un programa de televisión español presentado por Susanna Griso y producido por Antena 3 Noticias para su emisión en las mañanas de Antena 3. Fue estrenado el 20 de octubre de 1996, inicialmente como programa semanal de reportajes de actualidad, y finalizó como tal el 29 de octubre de 2006 tras 495 programas.

Dos meses después de emitir su último programa de su etapa de espacio semanal de reportajes, Antena 3 decidió renovar el formato manteniendo el nombre y, desde el 11 de diciembre de 2006, se viene emitiendo diariamente como un magacín contenedor matinal, el cual se divide, desde la temporada 2019-2020, en Espejo público, que comprende el bloque de información (de 08:55 a 11:00), y en Más espejo, centrado en la actualidad, sucesos, investigación y entretenimiento (11:00 a 12:00) y crónica social (de 12:00 a 13:30).

Desde sus inicios en la versión diaria, el formato ha modificado diversas veces su horario. Desde diciembre de 2006 a septiembre de 2007 comenzaba a las 09:00 y finalizaba a las 11:30; desde septiembre de 2007 hasta septiembre de 2016, comenzaba a las 09:00 y finalizaba a las 12:30 aproximadamente. En septiembre de 2016, se adelantó la hora de inicio a las 08:30 finalizando igualmente a las 12:30, y desde octubre de 2017 aumentó su duración acabando a las 13:20/13:30. Desde enero de 2019 se emite de 08:55 a 13:30.