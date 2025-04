Abatida, y sin poder disimular su tristeza tras el desliz que habría puesto en jaque su amistad de más de 20 años con Amaia Montero, al confirmar sin darse cuenta de que no lo habían hecho sus protagonistas, el regreso de la cantante al grupo que la lanzó al estrellato, 'La Oreja de Van Gogh', tras la polémica salida de Leire Martínez de la banda el pasado octubre.

Así ha reaparecido Cayetana Guillén Cuervo este jueves ante las cámaras después de mostrar su emoción por la vuelta de 'la reina del pop' con sus excompañeros tras varios años alejada de los escenarios. "Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie. Está muy ilusionada y con mucha cautela, y creo que lo van a petar" expresaba con una sonrisa, sin imaginar el revuelo que se iba a crear por sus declaraciones.

Horas después, y de que saliese a la luz que Amaia había dejado de seguirla en redes sociales, la actriz emitía un comunicado urgente en su cuenta de Instagram entonando el mea culpa y pidiendo perdón: "Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en las que expresó con cariño su deseo de volver a la música pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuando ni como (...) Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón" expresaba.

Y aunque no están siendo momentos fáciles, Cayetana ha demostrado su profesionalidad y ha dado la cara en elacto de presentación de las nuevas estatuillas doradas que se entregarán durante la próxima edición de los Premios Talía de las Artes Escénicas.

"Yo es que no quisiera hablar más de esto porque se ha hecho mucha bola. Y solo puedo decir que estaba en la fiesta de los nominados de los Talía como presidenta, haciendo muchas entrevistas, y en medio de todo esto, que había muchos nervios, se acercó una periodista, me confirmó la noticia de que estaban juntos, y yo desde la inocencia, desde el amor, desde el respeto, conté una conversación entre amigas que no tenía que haber contado. Y pido mil disculpas de nuevo, no puedo hacer más que pedir perdón mil veces, pero sí decir que fue desde la inocencia, la emoción y la convicción de que eso se había contado ya" ha confesado muy afectada.

Consciente de que cualquier palabra suya va a ser analizada ahora con lupa, Cayetana no ha querido dar detalles sobre en qué punto se encuentra su amistad con Amaia ni pronunciarse sobre el 'unfollow' que le ha hecho la cantante en redes sociales. "Voy a hablar de mí, no voy a hablar de ella y no voy a hablar más de esto. Se ha enredado tanto la cosa que no sé por dónde cogerlo" se ha sincerado, insistiendo en que lo único que quiere hacer ahora es "pedir disculpas, perdón mil veces. Lo siento en el alma, en el alma, en el alma" aunque la vuelta de la cantante al grupo fuese una especie de secreto a voces desde hace meses y ella solo confirmarse algo que muchos suponían.

"No le quiero dar más bola"

"No le quiero dar más bola. Os he contado como fue. Al confirmármelo yo reaccioné, en mí no había más que respeto y cariño hacia ella, como siempre, es íntima amiga mía, la amo y lo que más siento es poder haberle hecho daño en algún momento" ha añadido, desvelando que su afán en pedir perdón está dirigido tanto a Amaia como a 'La Oreja', "para lo que sea, para lo que haya podido provocar".

"Pero no voy a hablar de ella porque es lo que faltaba, que cometiera el error de seguir hablando de ella. Yo pido perdón" ha zanjado emocionada, sin confirmar si su amistad con Amaia se ha visto afectada por lo sucedido.