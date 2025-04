Pasar por un cáncer te hace ver la vida de otra manera. Eso lo sabe muy bien Ana Rosa Quintana, quien este viernes recibió emocionada a uno de sus colaboradores: "Bienvenido al mundo de los postenfermos".

Y es que, tras unas semanas apartado de la televisión, regresó a El Programa de Ana Rosa Chema Gil, codirector del Observatorio Nacional de Seguridad. "Me alegro de hablar contigo", le decía la presentadora, a lo que el colaborador respondió: "Ya no tengo la barba. Agradecerle al doctor y a todo su equipo maxilofacial que hoy hace posible que pueda volver a hablar. Te dije que me quitaba la barba, pues vuelvo y estoy muy bien".

Ante esto, Ana Rosa le daba la bienvenida "al mundo de los postenfermos". El colaborador le recordó que, tras ser operado de cáncer, no tardó ni un solo día en volver al programa y la presentadora señaló que "algunos no tenemos remedio".

Ana Rosa Quintana se ha establecido como una figura destacada de Telecinco, respaldada por una extensa carrera profesional. Comenzó su trayectoria en Radio Nacional de España, dando el salto a la televisión en 1982 al presentar la edición nocturna del Telediario. Al año siguiente, se trasladó a Nueva York para desempeñarse como corresponsal de la Cope y de la revista Tiempo.

En 1987, regresó a España y trabajó en varias emisoras de radio. No fue hasta 1994 que volvió a la televisión, específicamente a Telecinco, donde presentó "Veredicto". Posteriormente, se mudó a Antena 3 para presentar el programa de testimonios "Sinceramente Ana Rosa Quintana", y más tarde copresentó "Extra Rosa" junto con Rosa Villacastín.

Después de "Extra Rosa", lideró "Sabor a ti", programa que consolidó su posición en la televisión. En 2005, cambió de cadena para presentar "El Programa de Ana Rosa" en Telecinco, enfrentándose directamente con María Teresa Campos, que se encontraba en Antena 3 con un magazine matinal. Quintana consiguió ganar el favor del público, lo que resultó en la retirada del programa de Campos.

Telecinco

Ana Rosa Quintana estuvo también al frente de "TardeAR", el programa vespertino de Telecinco que oficialmente reemplazó a "Sálvame". Sin embargo, ahora ha retomado su espacio en la franja matinal.