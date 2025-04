Anabel Pantoja vuelve a sonreír. Después de una etapa complicada marcada por una intervención de urgencia en la oreja —consecuencia inesperada de su parto—, la influencer ha decidido dar un paso firme hacia adelante y recuperar el control de su bienestar físico y emocional.

Aunque la operación para eliminar unos bultos causados por un quiste de inclusión térmica terminó con éxito, Anabel ha querido compartir con sus seguidores que no piensa quedarse ahí: ha retomado sus entrenamientos con su entrenador personal, Osvaldo, en su querida Canarias.

“Hoy vuelvo con Osvaldo, que no sé si cuando me vea me va a reconocer”, bromeaba mostrando su habitual sentido del humor mientras enseñaba su rutina de estiramientos, bicicleta y cinta en pendiente.

Un regreso al deporte que para ella tiene un significado muy especial.

“Es muy importante tener a alguien que me motive”

Más allá de ponerse en forma de cara al verano, Anabel ha reconocido que lo que más valora en este nuevo comienzo es contar con alguien que le acompañe y le anime en el proceso: “Para mí es muy importante estar con un entrenador que me diga y corrija los ejercicios, pero sobre todo que me motive”, confesaba.

Una frase que revela que esta nueva etapa no es solo física, sino también profundamente emocional.

Nuevos sueños en el horizonte

De vuelta en Canarias tras disfrutar de su primera Semana Santa como mamá en Sevilla, Anabel ha dejado caer que pronto cumplirá uno de sus sueños más deseados, aunque, por el momento, guarda el secreto. Todo apunta a que podría tratarse de un viaje especial.

Eso sí, antes de embarcarse en nuevas aventuras, la sobrina de Isabel Pantoja tiene otra cita que espera con ilusión: la Feria de Abril, una tradición que no está dispuesta a perderse y que, quizás, disfrute en familia, junto a su pequeña.

Apoyo a sus amigas en un momento clave

Demostrando que sigue muy conectada con el mundo de la televisión, Anabel también ha tenido un bonito gesto hacia sus íntimas amigas Belén Esteban y María Patiño, al compartir su paso por La Revuelta para promocionar su nuevo proyecto en RTVE, La familia de la tele. Un movimiento que no ha pasado desapercibido, especialmente ahora que su prima, Isa Pantoja, se perfila como una de las nuevas estrellas del formato.

Un susto superado con valentía

Recordando su reciente operación, Anabel confesaba que el problema en su oreja comenzó tras el parto, cuando olvidó ponerse de nuevo los pendientes. Lo que parecía un simple inconveniente terminó complicándose, y un médico estético le descubrió un quiste que, en sus propias palabras, era “como un garbanzo” y que, de haberse demorado, podría haber causado problemas mayores.