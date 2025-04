En plena cuenta atrás para la boda de Susana Bicho y Guille Valle el próximo 13 de junio, las amigas más populares de la influencer la han sorprendido con una despedida de soltera de ensueño que arrancaba en Miami antes de disfrutar de un exclusivo crucero por Bahamas, Puerto Rico o República Dominicana entre otros paradisíacos destinos.

Un viaje organizado por Dulceida, Alba Paul, Madame de Rosa, Marta Riumbau, Nagore Robles o José Obando entre otros, que ha desatado un aluvión de críticas entre sus seguidores por la publicidad que han hecho de su escapada, incluyendo la palabra "colaboración" en todas las publicaciones que han hecho en sus respectivos perfiles, incluso la propia novia, que en teoría no debería saber nada del destino de su despedida ni de que ésta se trataría de unas vacaciones 'patrocinadas' por una importante cadena de cruceros.

"Hacen publicidad porque van con todo pagado" se les ha echado en cara, cuestionando dónde y cómo hubiese sido la despedida de soltera sin acuerdo publicitario de por medio y una conocida marca detrás del exclusivo viaje.

Lluvia de críticas

Críticas a las que han respondido con contundencia Nagore Robles y Madame de Rosa a su llegada a Madrid con Susana Bicho tras una semana inolvidable de crucero por el Caribe.

"Yo no tengo que contestar a los haters, cariño. Yo no hablo para haters, yo hablo para gente inteligente, ¿sabes?" ha sentenciado la exgran hermana. "Estamos tan acostumbradas a esas cosas que es más de lo mismo. Nada nuevo. Nada nuevo" ha añadido Ángela Rozas -más conocida como Madame de Rosa- dejando claro que no le han sorprendido los ataques, a los que no han dado ningún tipo de importancia.

Además, Nagore ha querido salir al paso de los rumores que apuntan a que la ausencia de Anabel Pantoja podría deberse a un distanciamiento con Susana, una de sus mejores amigas desde hace años: "Yo la echo un montón de menos desde que se fue a Canarias, pero entiendo que cada uno tiene sus circunstancias. ¿Quién ha dicho que hay mal rollo? Que se me ponga esa persona aquí delante. Ya sabes como es la gente, como habla. Pues la gente tiene que hablar menos, ¿no? O por lo menos decir menos mentiras. Ella está siempre presente en muchas cosas, es muy amiga de Susana, pero otra cosa es que al final decida por decisiones personales que no puede venir" ha zanjado indignada.