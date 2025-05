El pasado sábado, coincidiendo con el debut de Gloria Camila como nueva colaboradora de 'Fiesta', Emma García activaba las alarmas al mandar en directo un cariñoso mensaje a Ana María Aldón ante los rumores de que su ausencia en el plató sería para no reencontrarse con la hija de José Ortega Cano. "Ana María no está en un momento fácil. Le mandamos un abrazo enorme desde aquí a nuestra compañera" expresaba la presentadora, sin entrar en detalles sobre qué le pasaba a la andaluza.

Poco después, y aunque en los últimos días no ha publicado nada en redes sociales cuando normalmente es muy activa, la ex del torero compartía un desgarrador mensaje en Instagram en el que revelaba que había sufrido una durísima pérdida familiar: "siento en el alma comunicaros que hoy no habrá directo. La vida nos ha golpeado duramente a toda la familia, llevándose a un ser de luz, y en la flor de la vida, no hay palabras para describir el dolor tan inmenso que siento. Las manitas de Celia". "En mi recuerdo siempre estarás con ese pichi tableado de color rojo que te hice, jugando con dos vasos en una montaña de arena, qué poco necesitabas para ser feliz. Esos cachetes colorados que siempre tenías y que tanto me gustaba apretarte... nos dejas con la vida rota. Vuela alto, hopinina" se despedía públicamente Ana María completamente devastada.

Un mensaje que preocupaba a sus seguidores al no aclarar quién era la fallecida y qué parentesco tenía con ella. Ha sido 'El Español' el que ha revelado que Celia era la sobrina de la diseñadora, hija de una de sus hermanas y con la ex de Ortega Cano tenía una relación muy especial.

Una pérdida que también ha lamentado su hija Gema Aldón en redes sociales, compartiendo un storie con una imagen abrazando a su prima el día de su boda, y dedicándole una emotiva despedida: "Qué no daría yo, Celoti" ha escrito, revelando el cariñoso apodo con el que se dirigía a la fallecida.

Como apunta la publicación digital, desde 'Fiesta' han mostrado su apoyo incondicional a Ana María, y le han transmitido que se tome el tiempo que necesite antes de volver al programa tras esta inesperada y dolorosa pérdida.

Alejada del foco mediático, la colaboradora, destrozada, se refugia en estos durísimos momentos en su familia y en su pareja, Eladio, con la que a punto de celebrar su segundo aniversario de relación ultima los preparativos de su 'sí quiero' después de abandonar el chalet que adquirió en la localidad de El Casar, Guadalajara, que adquirió cuando se separó de Ortega Cano -y que ha puesto a la venta- para instalarse en la casa