Estaba saboreando uno de los mejores momentos personales de los últimos años y a raíz de la exclusiva que ofreció el pasado miércoles a la revista 'Diez Minutos' Terelu Campos ha vuelto al foco mediático y a poner entre las cuerdas a todo el clan Campos.

Sin imaginarlo, la colaboradora de televisión desvelaba en la entrevista que su relación con Mar Flores es cordial, que recibió una flor de Pascua de la modelo en Navidades y que tarde o temprano se producirá el encuentro entre ambas visitando a su nieto.

Unas declaraciones que no tienen mayor importancia y que reflejan la normalidad con la que las dos abuelas del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia llevan en su día a día... sin embargo, no ha sentido bien a la feliz pareja.

Alejandra Rubio comentaba en 'Vamos a ver' esta semana que le parecía innecesario dar ese tipo de detalles porque ya han asegurado públicamente que entre ellas no hay ningún problema y no hay porqué dar detalles de lo que ocurre en su familia.

Visiblemente molesta, dejaba claro que le había hecho saber a su madre que no le había gustado las declaraciones que había dado de su suegra porque no es partidaria de hablar de temas tan íntimos como esos.

Este viernes, Terelu se volvió a dejar ver ante las cámaras antes de colaborar en '¡De viernes!', donde sí habló públicamente de este revuelo y lo único que aseguraba ante los medios es que "he dado una entrevista y punto".

Minutos más tarde, en su programa, la colaboradora de televisión explicaba que "No hay ningún tipo de cisma, puede haber diferencia de criterios" y dejaba claro que "No voy a entrar, no voy a alimentar nada. Me parece innecesario. No tengo que justificarme. No considero que nadie me tire de las orejas. Creo que me he ganado poder hablar libremente de mi vida".

Eso sí, más sincera que nunca, comentaba que "Alejandra cuando ve ese tipo de titular, es mi sensación, lo primero que piensa es: 'Ahora vienen para mí'" y también reconocía que "Se lo he dicho muchas veces, es un precio que hay que pagar, para cuando te viene bien y cuando te viene mal, las dos cosas".