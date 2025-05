La incendiaria entrevista de Gloria Camila en la que repartía para Kiko Jiménez, su exnovio o Ana María Aldón, la exmujer de su padre Ortega Cano, sigue acaparando titulares. Uno de sus blancos, Ana María Aldón, será precisamente la que conteste en el plató de De Viernes a las polémicas palabras de la influencer.

En el adelanto ofrecido por el programa presentado por Santi Acosta y Verónica Dulanto, la diseñadora revela uno de los episodios más controvertidos de su vida y que probablemente, traerá más cola. "No hay una humillación más grande para una mujer, me sentía como una prostituta", dice.

A pesar de este contundente titular, la entrevista dejño bastantes perlas sobre cómo fue la relación de la diseñadora mientras estuvo casada con el diestro y cómo vivió entre otras cosas, la adicción de este al alcohol. "Ya había problemas y la familia estaba preocupada", señala. Ana María Aldón recuerda que fueron unos momentos muy complicados. Él estaba además pendiente de un juicio, un juicio mediático", relata.

"Cada fin de semana llegaba el viernes y yo deseaba irme a Cádiz y él también los fines de semana, hasta que en breve la vía de escape era asidua", cuenta en directo. "Luché con todas mis fuerzas", concluye.

Pero, sin duda, ha sido la paternidad junto al torero uno de los temas que más polémica ha levantado. Tal y como contaba la colaboradora, tras solo tres meses de relación se quedó embarazada del torero sin proponérselo. "No buscaba tener un hijo, aunque sabía que él quería y le ponía empeño. Yo no pensaba que con los problemas que él tenía eso se iba a producir", asegura la diseñadora.

Gloria Camila prende la mecha

Gloria Camila se ha sentado esta noche en '¡De viernes!' para hablar por primera vez en televisión de su vida privada y desmentir todas las versiones que se han vertido en los medios de comunicación en los últimos años cuando ella decidió apartarse del foco mediático.

"Ya me encuentro mejor, he reforzado mucho mi salud mental" comentaba Gloria en la entrevista previa, ya que hubo un momento en el que solamente se hablaba de su familia y "al final exploté, no pude más y decidí no seguir, estuve con una psiquiatra y me dio la baja".

Sobre su hermano e hijo de Ortega Cano, José Fernando, la influencer también ha tenido unas palabras. "Mi hermano a día de hoy está incapacitado y tiene una discapacidad diagnosticada, mi hermano tiene una enfermedad desde pequeño que es el trastorno de la personalidad y en la cual yo no diría que vivía con odio o rencor, simplemente que era un niño pequeño que con seis años viene a una familia nueva, es más consciente de lo que ocurre, él tiene más recuerdos que yo del orfanato. Yo imagino que todo eso se le vendrá y lo gestiona de otra manera, pero mi hermano es un niño maravilloso, tiene un corazón increíble, es mejor persona que yo, yo tengo más carácter y él es más generoso, piensa que todo el mundo es bueno".