Exprimiendo al máximo su amor con Joan Verdú, Laura Escanes ha dejado de vivir su relación con el deportista en un segundo plano y ya no esconden. Este viernes, 2 de mayo, los dos tortolitos acudieron a ver las semifinales del Mutua Madrid Open y protagonizaron unas imágenes de lo más entrañables.

Los dos se disfrutaron de una tarde de tenis en la que compartieron confidencias, risas y gestos cariñosos a ojos de las cámaras que se encontraban cubriendo las semifinales.

"Sí, tanto lo personal como lo profesional, es como que todo está alineado, todo está yendo súper bien. Yo siempre digo, cuando las cosas van bien, te da un poco de vértigo de repente que vaya a venir algo malo, pero estoy súper bien, muy contenta". "Está todo estable, estoy muy bien rodeada y toco madera para que siga así mucho tiempo" confesaba hace tan solo unos días la influencer.

No cabe ninguna duda de que es así. Lo que al principio solo fueron rumores, ahora se ha convertido en una realidad que ninguno de los dos quiere esconder y ya es habitual ver imágenes de ambos en redes sociales que reflejan el amor tan intenso que están viviendo.

Tras su sonada ruptura con Álvaro de Luna, la joven ha permanecido en un discreto segundo plano, pero ahora se muestra feliz al lado del esquiador andorrano, quien ocupa su corazón.

Sin embargo, la influencer ha sorprendido además de por su nueva relación, por unas inesperadas imágenes en las que se pueden ver sus piernas con varios moratones. "¿Algún tip para que desaparezcan rápido?", decía la joven en Instagram.

Nueva etapa

Laura Escanes está entrando en una nueva etapa como madre y ha aprovechado sus redes sociales para hablar sobre el cambio que está atravesando su hija Roma. La pequeña tiene cuatro años y se encuentra en una fase de crecimiento y cambios, una etapa que para la influencer está siendo un poco complicada. Además, reconoce que hay una "infinidad de cosas que no domina".

En su última story de Instagram ha hablado del cambio que ha dado su hija Roma, a la pequeña se le ha caído su primer diente y el Ratoncito Pérez ya le ha hecho su primera visita. Una edad un tanto prematura, ya que, por lo general, los niños experimentan estos cambios a los seis años.

"A todos los que me preguntáis y me decís que es muy pronto, os contesto que lo que aprendí y he aprendido siendo madre es que no hay pronto ni tarde. Los niños tienen su ritmo y sus tiempos. Supongo que en este caso tiene que ver con lo rápido que le salieron y una infinidad de cosas que no domino", ha explicado la modelo.