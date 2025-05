Montoya es uno de los grandes protagonistas de esta edición de Supervivientes. El exnovio de Anita Williams ha regalado hasta ahora horas de momentazos que le han convertido en una de las estrellas de la edición y de las redes sociales.

Ha sido precisamente a través de estas plataformas por donde los espectadores del programa han acabado explotando, todo por las trampas que al parecer, estaba haciendo el de Sevilla en una de las pruebas y motivo por el que Laura Madrueño tuvo que intervenir. "No te copies, Montoya", le ha dicho durante el juego. Entonces, él ha hecho gala de su humor para responder a la presentadora. "Esto también pasaba en el colegio", le ha dicho para intentar quitar hierro al asunto. Laura ha seguido echándole en cara su comportamiento al comentarle que "es que no te has cortado un pelo, menudo pieza tenías que ser tú en los exámenes".

Supervivientes

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y populares de la televisión española. Emitido por Telecinco, este programa ha logrado un rotundo éxito desde su debut en el año 2000, manteniéndose como uno de los más vistos en la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es simple pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla deshabitada, donde deben sobrevivir durante varias semanas sin acceso a lujos ni comodidades. A lo largo de su estancia, los participantes enfrentan desafíos y pruebas para conseguir alimentos, agua y otros recursos esenciales. Además, deben convivir en un entorno aislado, lo que frecuentemente da lugar a tensiones y disputas entre ellos.

El programa ha logrado conquistar al público por diversas razones. Combina drama, aventura y supervivencia, lo que lo convierte en un formato atractivo y emocionante. El hecho de que los concursantes estén en un entorno tan inhóspito, sin las comodidades de la vida cotidiana, incrementa la tensión y la emoción, manteniendo a la audiencia pendiente del día a día de los concursantes.

Casting

Otro aspecto clave del éxito de Supervivientes ha sido la diversidad de sus concursantes. A lo largo de los años, han participado personajes de la televisión, la música y otros ámbitos de la sociedad, lo que ha atraído una gran atención del público. Los participantes suelen ser seleccionados por su carisma, personalidad y capacidad para generar conflictos, lo que asegura un espectáculo entretenido.